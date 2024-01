El 81% dels nadons té presència a la xarxa abans de fer sis mesos

El 81% dels menors de 6 mesos té presència a internet

Una enquesta elaborada per la firma de seguretat informàtica AVG a 10 països, entre els quals hi ha Espanya, recull que el 23% dels infants té presència en línia fins i tot abans de néixer perquè els seus pares publiquen imatges de les ecografies durant l'embaràs. El percentatge es dispara ràpidament, fins al punt que el 81% és a internet abans de fer 6 mesos. La xifra continua augmentant els primers anys de la infància.

Al Regne Unit, per exemple, segons un estudi publicat per la companyia Nominet, els pares publiquen en xarxes socials cada any entorn de 200 fotografies dels seus fills menors de 5 anys. Això vol dir que abans de fer els 5, circularan 1.000 imatges de cada un d'aquests menuts. El repertori és variat: nadons que dormen plàcidament, xipollegen al bany, estrenen orinal, juguen alegres al parc i mostren una infinitat de vivències encantadores per als pares, però perilloses per als menors per diversos motius.

Silvia Martínez, directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, també ho adverteix: «Es pressuposa que els pares són els principals interessats a garantir i protegir la imatge dels fills i que buscaran el seu benestar per sobre de tot. En la presa de decisió abans de publicar imatges, la protecció de l'interès superior del menor i dels seus drets individuals hauria de prevaler per sobre d'altres interessos. No obstant això, quan els pares comparteixen fotografies dels fills a les xarxes socials, especialment si són menors, poden no ser conscients dels riscos que això comporta».