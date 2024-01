Per a Gallach, l'Agenda 2030 és un «pla global per fer front als desajustaments mediambientals, socials i econòmics que ha provocat la globalització». I considera que la seva aplicació a Espanya «ajudarà a organitzar el treball de polítiques públiques i a mobilitzar els recursos per a assegurar el canvi».

L'Agenda 2030 compleix just quatre anys. El 25 de setembre de 2015, 193 països van acordar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Segons Gallach, els 17 ODS cobreixen «tots els àmbits que tenen relació amb la preservació del nostre entorn, amb les persones i amb la metodologia, és a dir, amb com hem d'aconseguir aquesta transformació», que es tradueix «treballant en aliances», opina.

«És la primera vegada que tota la comunitat internacional, liderada per les Nacions Unides, posa damunt la taula un gran pla de transformació» que s'adreça a tots els països, siguin «més o menys avançats», explica Gallach. En la lliçó inaugural del curs, la periodista explica que «l'acció política dels governs, de les institucions a cada país i de la ciutadania ha d'anar pressionant i apropiant-se d'aquesta agenda per a assegurar que cada govern n'ha d'abordar l'aplicació en funció de les necessitats».

Gallach afegeix que és clau «el paper que hi té la ciutadania, sobretot les noves generacions, que són conscients que el món que estan heretant no és el que ells volen». Per a l'alta comissionada per a l'Agenda 2030, els objectius es compliran si s'aconsegueix una combinació de polítiques públiques i acció del sector privat, en què les universitats, la ciència, la innovació i la tecnologia exerceixen un paper molt important.