La UOC elaborarà l'Atles de Treball Social Sanitari a Espanya

Darrera hora sobre el reconeixement de la professió

La presentació de l'Atles coincideix amb la celebració dels deu anys de la primera edició del postgrau de Treball Social Sanitari de la UOC, origen de l'actual MUTSS, un màster que, a més de ser capdavanter, actualment és l'únic programa universitari centrat en l'àmbit de la salut que ofereix una formació reglada a aquests professionals.

Durant la trobada, també s'analitza el moment en què es troba el reconeixement del treball social sanitari com a professió sanitària, una reivindicació d'aquests professionals que ve de lluny, en la qual, com explica la professora Colom, s'ha avançat molt els darrers anys gràcies a l'existència de l'MUTSS de la UOC.

«En aquests moments, estem esperant que es formi un nou govern. Fa just un any, la presidenta de la Societat Científica Espanyola de Treball Social Sanitari, Neri Iglesias —que serà la ponent encarregada d'abordar aquest tema durant la jornada—, i jo mateixa, en representació del màster universitari de Treball Social Sanitari (l'únic títol existent tant llavors com avui que justifica la gestió del reconeixement), vam tenir unes quantes trobades d'alt nivell amb tècnics i polítics del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Tot s'esdevenia d'una manera fluïda quan es va produir la convocatòria d'eleccions. Per tant, fins que no hi hagi un nou govern, no sabrem què passarà amb l'aprovació de la llei que va quedar a les portes del Parlament, però podem assenyalar que la norma, amb tot l'articulat, està redactada.»

El programa d'aquesta reunió també inclou una conferència que porta per títol «El maltrato institucional a las personas mayores y tipos. El papel de los profesionales del Trabajo Social Sanitario», a càrrec del Dr. José Daniel Roda Estrada, professor docent col·laborador de l'MUTSS de la UOC.

La trobada té lloc a l'Auditori Garcia Tornel de l'Hospital Dos de Maig, Barcelona, al carrer Dos de Maig, 301, des de les 9.30 h fins a les 18.00 h.

Més informació: Entrevista a Dolors Colom, impulsora del màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC.