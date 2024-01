Un terç de les queixes per negligència mèdica té a veure amb errors comunicatius

Converses per a la salut

Sobre aquestes reflexions, el Grup d'Interès en Alfabetització per a la Salut, format per expertes de diferents universitats i en el qual participa l'eHealth Center de la UOC, comença a Vigo «Converses per a la salut», una sèrie de tallers pràctics que tenen l'objectiu de generar un espai de reflexió sobre l'intercanvi d'informació entre professionals i usuaris dels serveis de l'atenció sociosanitària.

A més, es busca proporcionar eines i recursos pràctics per a facilitar aquesta comunicació entre pacients i professionals, com a clau d'un model d'atenció veritablement centrat en les persones. «Si s'enforteixen les habilitats de comunicació en atenció sanitària, es milloren els resultats en termes de la satisfacció del pacient i del metge, de l'adherència als plans de tractament i de l'alleujament dels símptomes, i els resultats clínics», segons revela l'estudi La comunicación médico-paciente: ¿Cuáles son las habilidades efectivas?

En aquest sentit, Eulàlia Hernández Encuentra, investigadora de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, explica que la cura de la salut sempre ha depès de la comunicació entre els protagonistes. Fins i tot en el model sanitari més tradicional, en què l'opinió del professional s'assumia acríticament, el compliment terapèutic depenia d'una bona comunicació. No havia de ser necessàriament empàtica, però com a mínim el pacient havia de comprendre el que se li havia dit (fins i tot explicat) i prescrit». Hernández considera que, a més, «en un model més col·laboratiu, i per definició, la cura de la salut descansa en la comunicació com a pilar bàsic. I l'orientació cap a un model preventiu exigeix, fins i tot més, millorar les capacitats comunicatives de tothom per a aconseguir l'objectiu preventiu. Si comunicar efectivament es relaciona directament amb millors resultats de salut, llavors, per què no aprenem (tots) a fer-ho millor?».

Si també «s'observa amb la perspectiva de la salut digital, les tecnologies de la informació i la comunicació poden facilitar encara més l'abast i l'impacte d'aquesta interacció necessària entre pacients i professionals per a mantenir o restablir la salut», explica Del Arco. Això demana en molts casos aprendre i practicar noves habilitats relacionades amb la dimensió digital: «Se sol donar per fet que la gent sap fer servir un ordinador o que tothom pot accedir en una plataforma online a la seva informació sobre salut, baixar una aplicació al telèfon mòbil i començar-la a fer servir directament. Però no sempre és així, i tant els professionals com els pacients han de continuar actualitzant els coneixements i les habilitats per a treure tot el potencial que ofereixen aquestes eines», comenta l'investigador de l'eHealth Center.

El cicle de tallers s'adreça a professionals de l'atenció i cures per a la salut, i a personal d'hospitals, atenció primària, farmàcia i serveis assistencials. A més, també és orientat a estudiants de disciplines relacionades amb l'atenció social i sanitària, a associacions de pacients i a col·lectius o particulars interessats a continuar millorant la seva educació per a la salut.

La primera sessió tindrà lloc a Vigo el dia 26 d'octubre, de 9.00 h a 14.00 h, i la segona es farà a Girona el 22 de novembre. Durant l'any 2020 s'organitzaran tres sessions més a Sant Sebastià, Santa Cruz de Tenerife i Madrid el 28 de febrer, el 27 de març i el 24 d'abril, respectivament.