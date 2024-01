Diferents models, diferents escenaris

Els experts expliquen que, si bé és cert que en les últimes dècades les plataformes digitals han crescut d'una manera exponencial, continua havent-hi poca visió crítica envers el fenomen. «Les plataformes digitals tenen un aglutinador comú, que és que són eines que fan d'intermediàries entre grups de persones. S'utilitzen com a recursos per a intercanviar, compartir i col·laborar. A partir d'aquí, podem trobar un ventall molt gran de tipologies de projectes», comenta Ricard Espelt, també investigador de Dimmons en aquest projecte.

Les iniciatives més conegudes, de fet, tot i que són les més visibles, no representen la varietat de models de negoci que hi ha actualment. Les empreses de transport privat Uber i Cabify, per exemple, encaixarien dins del conegut model «unicorn», en què l'objectiu és maximitzar el benefici econòmic. Les cooperatives de plataformes com Som Mobilitat o Katuma, en canvi, estarien entre les iniciatives que fomenten la col·laboració. No té res a veure, per exemple, el model d'Airbnb amb el de Fairbnb; i és que, malgrat que totes dues iniciatives es dediquin a gestionar l'intercanvi d'allotjaments, una es basa en l'especulació, mentre que l'altra es basa en conceptes com l'economia circular o el turisme sostenible.

La diferència entre apostar per l'una o per l'altra, argumenten els experts, també planteja escenaris diferents de ciutat, de futur i de sostenibilitat. «Necessitem tenir una perspectiva crítica i holística sobre el desenvolupament d'aquest tipus de projectes i anar més enllà», argumenta Espelt. L'estudi i la classificació dels diferents tipus de plataformes que Dimmons ha presentat permetria, per exemple, visualitzar les qualitats democràtiques d'aquests projectes i, al seu torn, proporcionar informació sobre la seva sostenibilitat. És a dir, indagar en qüestions com ara quin rol exerceixen els usuaris dins de cada plataforma, qui té el control de les dades o quin tipus d'impacte social té el projecte. Aquesta perspectiva, al seu torn, permetria explorar nous models basats en conceptes com el cooperativisme de plataforma, l'economia solidària o el desenvolupament de tecnologia oberta.