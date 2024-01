La UOC participa en la J-WEL Week del MIT

La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, i la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, participen en la Jameel World Education Lab (J-WEL) del prestigiós Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), a Boston. Al llarg de les sessions de treball, que tenen lloc del 28 al 31 d'octubre, les representants de la Universitat exposaran com es pot acostar l'oferta formativa universitària a la demanda laboral del mercat. Es tracta d'una cita semestral que ha comptat amb portaveus de la Universitat des del 2017. En la darrera, celebrada a l'abril, la UOC es va convertir en nou membre col·laborador del MIT.

L'Abdul Latif Jameel World Education LAB (J-WEL) del MIT té l'objectiu de promoure l'excel·lència i la transformació en l'ensenyament a escala mundial. Com a incubadora per al canvi en l'ensenyament al MIT i arreu del món, la J-WEL proporciona una plataforma que involucra educadors, tecnòlegs, responsables polítics i líders socials en l'abordatge de les oportunitats globals d'educació mitjançant col·laboracions en línia i en persona, tallers i compartició d'informació sobre esdeveniments.

Per a la vicerectora Aymerich, hi ha «diversos reptes» en la transició dels estudis cap a una feina. Centrant-se en l'àmbit de la salut, parlarà de tres reptes als quals s'enfronten els estudiants d'aquest àmbit de coneixement. El primer té a veure amb la necessitat d'integrar tot el coneixement adquirit en les situacions clíniques o de salut pública reals: «Fer pràctiques només és una part; la recerca ha posat de manifest que per superar aquest repte cal aprendre mitjançant problemes o casos per acostar-se més a la realitat», explica.

El segon repte és la necessitat de formació contínua, «atesa la velocitat amb la qual avança el coneixement en ciències de la salut». Per a Aymerich, «la formació ha de preparar els estudiants per fer front als problemes que tindran en el futur i dotar-los de les habilitats necessàries per a convertir-se en aprenents actius i autodirigits, en lloc de receptors passius d'informació».

El tercer repte del qual parlarà la vicerectora Aymerich se centrarà en «com s'han d'adquirir les competències transversals que la literatura científica especialitzada en ciències de la salut agrupa sota el terme de professionalisme». Explicarà com ser competent a l'hora de complir amb «alts estàndards ètics, exercir valors humanistes –com l'honestedat i la integritat, la cura i la compassió, l'altruisme i l'empatia, el respecte pels altres i la confiança–, així com a l'hora d'incorporar l'autoreflexió sobre les pròpies accions i decisions», conclou.

Per la seva banda, Fitó exposarà les línies d'actuació de la UOC davant l'expectativa creixent de la societat sobre el rol que han d'exercir les universitats quant a l'ocupabilitat dels seus estudiants i graduats amb motiu d'un mercat de treball cada vegada més complex. I farà referència a tres aspectes concrets: d'una banda, «la necessitat d'incrementar l'orientació professionalitzadora dels portafolis aprofitant les oportunitats que ens deixa la formació homologada i maximitzant les oportunitats de la formació no homologada». En segon lloc, «evolucionant la funció tutorial cap a una funció que maximitza el seu potencial orientador d'extrem a extrem, és a dir, des que l'estudiant s'apropa a la UOC fins que es gradua». I finalment, «establint mecanismes de connexió amb el mercat de treball», conclou. Per a la vicerectora Fitó, participar en aquestes sessions del MIT representa «poder formar part d'aquest debat, compartir les nostres aproximacions i explorar desenvolupaments tecnològics que seran imprescindibles per a dur a terme aquest procés d'intensificació del nostre potencial per a incrementar l'ocupabilitat dels nostres estudiants i graduats».

Precisament fa un any, va ser el rector de la UOC, Josep A. Planell, qui va participar en aquesta trobada d'experts al MIT. Planell va parlar sobre com es pot millorar l'ensenyament perquè els alumnes es transformin en aprenents de veritat. La ponència, titulada «D'universitats a distància a universitats sense distàncies», tenia l'objectiu de promoure l'excel·lència i la transformació de l'ensenyament. En aquest sentit, el MIT és una institució capdavantera que treballa per apoderar els seus estudiants i enfocar-los a la resolució de problemes, i per reformular els sistemes d'aprenentatge i ensenyament. Per la seva banda, la UOC hi va ser convidada com a referent mundial de l'ensenyament en línia i també de la recerca en aquest àmbit per mitjà de l'eLearn Center.