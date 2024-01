Relaxació, plaer instantani... Els «efectes» de l'ASMR

Per què, a més d'aquest formigueig i sensació plaent, l'ASMR pot tenir efectes positius sobre l'estat d'ànim o la salut? «Tot i que encara ens queda molt per aprendre, conèixer i investigar sobre la fisiologia de l'ASMR i la seva veritable efectivitat», explica Subirana Mirete, «els usuaris d'aquests vídeos diuen que els relaxa, que els ajuda a agafar el son i a desestressar-se, i els proporciona consol durant un moment trist. Algunes persones amb diagnòstics clínics de trastorns mèdics també afirmen que aquests vídeos són útils per a frenar l'insomni o l'ansietat que pateixen, o fins i tot per a tractar trastorns de pànic i depressió», explica la professora.

Tanmateix, la ciència encara no s'ha pronunciat amb rotunditat. «Alguns estudis han intentat validar el poder tranquil·litzador, relaxant, excitant o hipnòtic de l'ASMR i, tot i que han obtingut resultats dispars, val la pena continuar investigant», puntualitza Judit Subirana Mirete. Així, malgrat que sembla que es fonamenta en alguns conceptes bàsics de la biologia, la neurologia i la psicologia humana, «aquest boom pot donar lloc a interpretacions errònies de conceptes ja establerts. La majoria d'autors que han publicat sobre aquest concepte se circumscriuen a un mateix àmbit i àrea, de manera que cal que més grups de diferents zones i amb diferents visions investiguin sobre la solidesa d'aquest nou constructe i en trenquin l'homogeneïtat», diu la professora.

Ha existit sempre? Què ho provoca? Ho pot experimentar tothom?

El concepte es va començar a conèixer el 2007, quan en un fòrum d'internet un usuari va parlar d'una sensació que havia experimentat des de la infància. Segons el seu testimoni, certs esdeveniments no hàptics, aparentment aleatoris i no relacionats, li provocaven una sensació semblant a la que tens quan et passen suaument els dits per la pell. Li passava, per exemple, veient un espectacle de titelles o quan li explicaven una història. Aquest missatge va obtenir resposta de molts internautes que afirmaven haver experimentat el mateix i van començar a aparèixer llocs web en què es debatia i s'analitzava el fenomen. La persona que finalment hi va donar nom va ser Jennifer Allen, una professional de la ciberseguretat i el hacking ètic, que va proposar que el que abans s'anomenava «orgasme mental induït auditiu» o «eufòria induïda per l'atenció» es passés a denominar «resposta sensorial meridiana autònoma». Es va basar en la descripció individual dels conceptes que formen la denominació: resposta, per referir-se a una experiència desencadenada per alguna cosa externa o interna; sensorial, per estar relacionada amb els sentits o les sensacions; meridiana, relacionant-la amb un clímax o punt de més desenvolupament, i autònoma per la seva espontaneïtat i autonomia, amb control o sense.

Pel que fa a què la provoca, poden ser una multitud de coses, sons i moviments. De fet, hi ha vídeos d'ASMR en què es mastega, només es parla, es colpegen objectes amb les ungles, es desenrotllen tovalloles... Segons un estudi que van fer psicòlegs de la Universitat de Swansea (Regne Unit) el 2015, el 75% dels usuaris de vídeos d'ASMR reacciona davant dels xiuxiuejos, el 69% busca contingut sobre atenció personal, el 64% reacciona davant de sons cruixents, el 53% davant de moviments lents i el 34% davant de moviments repetitius.

«S'han descrit, principalment, tres tipus de desencadenants, cadascun relacionat amb un sentit diferent», aclareix la professora de la UOC.

Tacte: es produeix l'ASMR en tocar lleugerament el cabell, la mà o l'esquena d'algú. Un exemple seria a la perruqueria, en tallar els cabells, o intencionadament amb un amic, un familiar o la parella.

es produeix l'ASMR en tocar lleugerament el cabell, la mà o l'esquena d'algú. Un exemple seria a la perruqueria, en tallar els cabells, o intencionadament amb un amic, un familiar o la parella. Audició: els sons de baix volum són els que predisposen sobretot a l'ASMR. Per exemple, la veu d'algú, paraules suaus o xiuxiuejos, sons com ara cops o els que es produeixen en gratar-se, raspallar-se o arrugar alguna cosa.

els sons de baix volum són els que predisposen sobretot a l'ASMR. Per exemple, la veu d'algú, paraules suaus o xiuxiuejos, sons com ara cops o els que es produeixen en gratar-se, raspallar-se o arrugar alguna cosa. Visió: veure els moviments suaus d'algú i les expressions facials amables pot provocar l'ASMR.

En tot cas, no tothom afirma sentir aquests efectes. Un mateix vídeo deixa a unes persones indiferents i a altres els produeix un calfred plaent per tota l'espina dorsal. Una altra recerca duta a terme per psicòlogues de les universitats de Manchester i de Sheffield va revelar que si una persona no té ASMR no pot sentir-ne els efectes: es podrà relaxar, però no sentir el formigueig que caracteritza la sensació.

El que sí que sembla clar és que «cal que la persona estigui relaxada perquè el desencadenant de l'ASMR pugui tenir efecte. Aquests desencadenants poden ser naturals (no intencionats) o bé intencionats», explica Subirana Mirete. «Fins i tot en els vídeos o podcasts ASMR cal que la persona estigui predisposada per a poder experimentar aquesta sensació», conclou.