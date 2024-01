Es pot estudiar un màster durant un bombardeig? L'experiència de 300 cooperants, militars i tècnics de les Nacions Unides i altres organismes internacionals que han passat per les aules virtuals de la UOC i que estan destinats a operacions de manteniment de pau confirmen que és possible. Des de l'any 2013, la UOC i l'Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i la Recerca (UNITAR) formen en gestió de conflictes, pau i seguretat professionals en missions humanitàries i mediambientals per tot el món. Actualment, el màster té més de 300 estudiants i un centenar de graduats.

Una de les persones que s'acaba de graduar és Hisham Al-Omeisy, periodista originari del Iemen segrestat durant el conflicte civil al país pels rebels houthis. Segons publica la BBC, diversos grups de drets humans constaten que les forces houthis són responsables de desaparicions forçades, tortures a detinguts i detencions arbitràries de nombrosos activistes, periodistes, líders tribals i opositors polítics. Afortunadament, després de mesos d’angoixa, Al-Omeisy va ser alliberat.

El seu optimisme i les ganes de tornar a la rutina el van dur a cursar el màster de Conflicte, Pau i Seguretat de la UOC i UNITAR, que va acabar amb èxit el curs passat. Col·laborador habitual de mitjans de comunicació internacionals com ara The Guardian i la BBC, farà un repàs de la seva vida, dels mesos de captiveri, de què representa viure en un país en conflicte, de la necessitat de refugiar-se a Egipte i de com s’ha format en conflicte i pau a la UOC en l’acte de graduació que la institució celebra aquest dissabte, 23 de novembre, a les 12.00 h, al Teatro Lope de Vega de Madrid.

A més, la tarda abans, participarà en una taula rodona sobre processos de pau de l’ONU al Iemen en la qual intervindran diversos experts en relacions internacionals, com Jon Hans Coetzer, coordinador d'Aprenentatge en Línia i del Pilar Educatiu d'UNITAR, i Daniel Rajmil, que des de fa prop de dos anys és al capdavant del màster de Conflicte, Pau i Seguretat que ofereixen conjuntament la UOC i UNITAR. L’acte tindrà lloc aquest divendres, 22 de novembre, a la seu de la UOC a Madrid (Plaza de las Cortes, 4), a les 16.30 h.

«Els esforços de la humanitat per viure en pau ens aporten prou coneixements per a assolir resultats reals, desterrar la guerra, transformar els conflictes i saber gestionar-los positivament», explica el professor Daniel Rajmil. Una oferta acadèmica que cursen més de 300 estudiants d’arreu del món i que ja ha acabat un centenar de persones. El percentatge més gran d’estudiants és africà i representa un 80% del total de persones matriculades.

Des que el professor Rajmil dirigeix el màster ha posat èmfasi en dos àmbits de coneixement nous: la perspectiva de gènere, que ha afegit amb l’assignatura Gender matters, i el concepte de seguretat, no centrada només en els conflictes armats sinó també en qüestions alimentàries i mediambientals. Rajmil també ha introduït un camp d’estudi força jove, la teoria de jocs: «Davant d'una situació de conflicte, plantegem a l’estudiant diverses opcions d’actuació». A més, la direcció del màster treballa perquè els estudiants que el cursin puguin fer pràctiques a UNITAR.