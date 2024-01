El Black Friday el paga el planeta

¿És possible compensar el mal que es fa a l'entorn?

Per combatre la contaminació que genera el mercat de la moda, el segon sector, després de la tecnologia, amb més vendes en línia durant el Black Friday segons l'informe de CupoNation, recentment han aparegut moviments com no buy year, que anima els consumidors a no comprar roba durant un any. És una mostra que la consciència ecològica cada vegada és més present a tot el món i, segons els experts, podria acabar afectant campanyes com la del Black Friday.

Malgrat això, les previsions de vendes per al 29 de novembre a Espanya mostren que, de moment, la revolució verda no tindrà efectes. «Al nostre país la consciència ecològica no ha arrelat prou per a afectar negativament el Black Friday», explica Neus Soler Labajos. «El consumidor ja comença a demanar a les empreses que assumeixin més responsabilitat pel que fa a l'entorn, però són peticions que no han d'afectar necessàriament el Black Friday. En països amb una consciència ecològica, en canvi, com els països nòrdics, sí que es podria aprofitar la jornada per a activar alguna acció de lluita contra l'hiperconsumisme», assenyala la professora de la UOC.

A la resta del món, el planeta sembla que ha perdut la batalla contra el Black Friday, excepte en cas que l'Administració es decidís a intervenir-hi. «Les polítiques públiques poden promoure el respecte a l'entorn establint un conjunt de condicions que assegurin que campanyes com aquesta no generin un gran impacte en l'entorn», explica Eduard J. Álvarez Palau, que afegeix que el fet d'utilitzar vehicles per als lliuraments com les bicicletes o els ciclomotors o patinets elèctrics no és l'única solució per a garantir que es malmet menys l'entorn. «A més d'aquestes accions, n'hi ha altres de molt més senzilles. Per exemple, ampliar els terminis de lliurament. Si el consumidor facilita al venedor que li pugui fer el lliurament de la mercaderia que ha comprat amb un termini de temps més ampli, li donarà prou marge temporal perquè deixi de pressionar la cadena de subministrament. D'aquesta manera, s'alleujaria la pressió que pateixen els magatzems, que tindrien més temps per a abastar-se, emmagatzemar i distribuir, i al seu torn el transportista es podria organitzar millor per a fer un lliurament de productes més eficient, portant els vehicles més carregats», afirma.