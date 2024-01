Tecnologia, salut i empresa, els estudis amb més sortida laboral el 2020

Les titulacions dels àmbits tecnològic, sanitari i empresarial encapçalen el rànquing dels estudis amb més sortida professional, segons el Departament de Treball dels Estats Units, que cada any elabora una llista amb les cent professions amb més demanda laboral. En concret, les vint carreres universitàries amb més projecció al mercat laboral són Enginyeria del Programari en primer lloc, seguida d'Odontologia, Infermeria, Medicina, Matemàtiques, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Màrqueting, Òptica i Optometria, Dret, Arquitectura Tècnica, Administració i Direcció d'Empreses, Veterinària, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Psicologia, Economia, Logopèdia, Enginyeria Civil i Farmàcia.

L'estudi també constata que les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i les carreres relacionades amb les ciències de la salut tindran una taxa més gran d'ocupació en un futur proper. «Les millors expectatives professionals són en l'àmbit de la tecnologia», apunta Daniel Riera, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Precisament és en aquest àmbit en què les dones representen una part molt petita del conjunt d'estudiants (només una de cada deu estudiants).

Aquesta situació de segregació horitzontal «té un impacte molt negatiu arreu, ja que no es dissenya de manera equilibrada ni equitativa (introduint, per exemple, biaixos en els algorismes que prenen decisions per nosaltres)», explica Riera. Per a l'expert, «és clau assumir aquesta responsabilitat, ja que els reptes futurs de la humanitat depenen molt de combinar mirades de persones i disciplines diferents».

Segons aquest estudi de Randstad, la digitalització generarà 1.250.000 llocs de treball fins al 2021 a Espanya. D'aquests, 390.000 seran STEM purs, 689.000 correspondran a feines induïdes que hi donaran suport i 168.000 seran feines indirectes. L'informe també detecta un dèficit de professionals especialitzats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques; les empreses necessitaran tenir aquest tipus de professionals, però faltaran candidats.