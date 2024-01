La UOC ofereix el primer curs gratuït en línia a Espanya per a aprendre a cuidar-se la salut

Empoderament en salut, una assignatura pendent

L'alfabetització en salut de la població encara és una assignatura pendent a Europa. Segons la darrera enquesta sobre alfabetització en salut publicada per la European Journal of Public Health, gairebé el 50% dels europeus tenen una alfabetització baixa en salut. A Espanya, el percentatge de persones amb un grau d'alfabetització problemàtic encara és una mica més alt, ja que se situa en el 50,8%. Per això, tal com explica Manuel Armayones, el MOOC «respondrà les preguntes sobre alfabetització que ens fem tots: he de prendre aquest medicament?, quines contraindicacions té?, o què he de fer per a mantenir-me sa?». En especial, el curs busca fomentar l'esperit crític.

Els participants aprendran que «tots som agents de salut perquè, per mitjà de les nostres rutines, mostrem les estratègies de cura que usem, difonem bons hàbits o aprenem dels qui segueixen pautes correctes», com ara en les hores de son o en l'alimentació. De la mà de diversos professionals, també coneixeran projectes que ja estan implementats i que serveixen per a cuidar la salut en cada etapa del cicle vital. «En definitiva, l'alfabetització en salut ens ajuda a cuidar i millorar la nostra salut i la de les persones del nostre entorn», resumeix Armayones.

Aquest curs és una porta d'entrada a l'extens àmbit de l'alfabetització en salut, que haurà d'involucrar tota la societat, perquè, en paraules d'Eulàlia Hernández, «alfabetitzar-se és un procés de creixement que han de fer els ciutadans i el sistema sociosanitari plegats».