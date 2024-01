De mare lactant a emprenedora d'èxit. La graduada per la UOC Maria Berruezo és considerada una de les dones emprenedores de referència a l'Estat espanyol aquest 2020 pel desenvolupament de LactApp, una aplicació que dona suport i atenció personalitzada a 30.000 mares lactants cada mes. Després de la complicada lactància que va experimentar amb el primer fill, Berruezo i el seu equip ja estan a punt de llançar una versió de l'aplicació que farà ús de la intel·ligència artificial per acotar les respostes i seguir amb la seva missió: que totes les mares puguin gaudir d'informació veraç sobre el procés d'alletament.

Actualment ets considerada una de les dones emprenedores de referència a l'Estat espanyol. Quan vas iniciar-te en el món de l'emprenedoria?

El primer projecte el vaig fer mentre cursava el màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions a la UOC. Justament aleshores estava muntant la meva pròpia agència de publicitat amb un soci de la universitat. Va ser una molt bona oportunitat: tenia molt poca experiència en el món laboral, però tenia moltes ganes de fer comunicació per a empreses petites, i d'aquí va néixer l'agència Creatimina. Al cap d'un parell d'anys vaig tenir el meu primer fill i va ser una gran bufetada, no me l'esperava. Em vaig informar molt perquè volia alletar i, de fet, pensava que em podria incorporar a la feina ràpidament, tenir el nen a un costat i l'ordinador a l'altre, i no té res a veure amb això!

En què et va trencar els esquemes la maternitat?

La maternitat em va menjar: de cop em vaig dedicar completament a cuidar una persona, no podia dedicar el meu temps a res més. En relació amb la lactància, que era una cosa que jo volia fer i de la qual m'havia informat molt, vaig tenir moltes dificultats. Per sort, havia anat a un grup de lactància abans i hi havia una pila de gent molt respectuosa, em van ajudar molt. Jo vaig tenir molts problemes amb la lactància, tants, que em vaig formar com a assessora de lactància per ajudar altres mares.

Això significa que hi ha un buit en matèria d'alletament en el sistema públic de sanitat?

Una cosa és que vagis al sanitari i et digui el que has de fer i t'assessori pel que fa a patologies, i l'altra és que et faltin referents. Per alletar és molt important que hagis vist alletar primer. Al bebè li ve innat saber mamar, però a nosaltres no, n'hem d'aprendre. Amb el boom del biberó ens vam quedar sense referents de lactància, ni les tietes ni les germanes alletaven. Estàvem desnonades, no hi havia formació professional; ens vam adonar que els metges no en sabien tant perquè no és una patologia, i les assessores es van començar a professionalitzar fins al punt d'oferir formacions a sanitaris.

Des de la teva experiència com a mare lactant, què trobaves a faltar?

Jo tenia dolor; havia llegit que no era normal, però no sabia com solucionar-ho. Quan anava al metge, no sabia donar-me solucions, perquè no tenen formació específica en lactància. Et penses que el pediatre és qui més en sabrà, però és que els metges tenen mitja hora de lactància a la carrera! A mi em va faltar suport. Si et va bé, no tens cap problema, però si tens dificultats, com ara clivelles o mastitis, aquí la cosa es complica.

Davant d'aquesta necessitat, decideixes introduir la tecnologia en l'experiència de la lactància i crees l'aplicació LactApp.

Exactament. Aquí és quan neix la meva segona filla, que justament coincideix amb un congrés de lactància que estàvem organitzant. De camí cap a una reunió, quan la meva filla tenia cinc mesos, ens van atropellar a les dues. Vaig estar dos mesos ingressada, i tot i que estava preparadíssima per donar el pit, les dificultats es van multiplicar. Aleshores vaig comptar amb la presidenta del grup de suport Alba Lactància Materna, l'Alba Padró —que ara és la meva sòcia—, i em van ajudar molt a poder alletar fins i tot en la meva situació. Em va fer sentir molt empoderada, molt forta; i jo volia que totes les dones poguessin sentir-se així. Tenia informació veraç, professionals especialitzats i una xarxa de mares brutals, i això tecnològicament tothom ho hauria de tenir. Li vaig dir a la meva sòcia: «Vull posar el teu cap a un mòbil perquè tothom et tingui baixada». Em va dir que sí i vam començar a escriure en una llibreta preguntes que podien fer les dones sobre la lactància. Vam crear un arbre que ara té 76.000 camins diferents que arriben a més de 2.500 respostes.

Fins on ha arribat l'impacte d'aquest projecte?

Ara rebem 80.000 consultes a la setmana de zones de tot el món. Tenim una versió en espanyol i una en anglès. El 55 % del tràfic ens ve de l'Estat espanyol, després ja venen països com ara Mèxic, Xile, Argentina i els Estats Units, entre altres. De cop tenim usuàries a la Xina! Pel que fa a la tecnologia, hem incorporat la intel·ligència artificial: estem desenvolupant un sistema en què la mare pot escriure preguntes de manera lliure i el programa sap què respondre.

De fet, un 19 % de les mares primerenques a l'Estat espanyol utilitzen LactApp. Què significa per a tu aquest èxit?

És molt satisfactori. Al final, aquest projecte ve de les ganes de crear un impacte, no de les ganes de fer-nos riques. Quan veiem que 30.000 mares al mes utilitzen l'aplicació, és espectacular. Jo també m'hi he trobat, sé que es necessita ajuda.

Segons l'Informe Mundial GEM, l'Estat espanyol és un dels sis països del món que presenta una taxa d'emprenedoria amb més paritat: per cada deu homes emprenedors, hi ha nou dones que també ho són. Què en penses, d'aquesta dada?

Jo estic molt esbiaixada perquè soc en un sector enfocat a la dona i, per tant, m'he trobat moltes emprenedores que són dones, tot i que en general és un territori dominat per homes. Tot està organitzat per ells, la majoria d'inversors són homes... Però les emprenedores cada cop ens aixequem més i intentem implementar totes les idees que tenim. És que hem estat tan oblidades, que ara gairebé tot està per fer! Es pot innovar molt: ara acaben de treure un tirallet nou després de cinquanta anys sense haver innovat en aquests productes! És una cursa, estem tirant endavant i intentant tenir el nostre lloc. Malauradament, hem de treballar el doble per arribar on volem arribar. I quan ets mare, ni t'ho explico. Conciliar i fer qualsevol altra cosa és molt difícil.