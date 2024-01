«L'educació virtual és una eina indispensable que els docents hem de dominar»

Aquest curs també s'estrenen com a estudiants de la UOC un grup de professionals de Iberoamèrica que han guanyat una beca de la Secretaria General Iberoamericana (UOC-SEGIB). Aquest és el cas de Fernanda Elizabeth Amaya Cruz. Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat Central de l'Equador, va estudiar el màster de Neuropsicologia i Educació a la Universitat Internacional de La Rioja i va aprendre llengua de signes equatoriana a la Federació Nacional de Persones Sordes de l'Equador. Ha treballat com a educadora CNH (Creixent amb els Nostres Fills) al Ministeri d'Inclusió Econòmica i Social de l'Equador, ha estat coordinadora de la Direcció Districtal d'Educació 17D07, i docent a la Direcció Districtal d'Educació 17D08 Los Chillos i tècnica docent a la Universitat de les Forces Armades.

Com vas conèixer la UOC? Quines referències en tenies?

La vaig conèixer mitjançant les xarxes socials i vaig investigar a la pàgina web el model, l'oferta educativa i informació de la universitat. No en tinc referències de persones properes: al meu país, la UOC ofereix els seus serveis educatius des de fa poc temps. Soc una de les primeres equatorianes a estudiar en aquesta prestigiosa institució.

Què va ser el que et va cridar més l'atenció d'aquest sistema formatiu?

La UOC ofereix un ventall de carreres que s'adapten a les necessitats educatives actuals, amb professors especialitzats. Com que soc mare, esposa i professional, considero que l'aprenentatge en línia (e-learning) proposa un entorn flexible que permet gestionar el temps d'aprenentatge.

Com et vas assabentar de l'existència de les beques de la UOC-SEGIB?

La Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) va presentar la convocatòria al meu país. Quan vaig veure les bases del concurs, vaig decidir presentar-m'hi.

Per què?

La meva mare des de ben petita em va inculcar el valor de l'estudi. La convocatòria representa una oportunitat per continuar-me preparant acadèmicament. Amb la pandèmia, el meu país està passant una crisi econòmica complexa, de manera que, tot i tenir la predisposició i ànim per estudiar, sense una beca no seria possible complir aquest anhel.

Com vas saber que havies estat una de les becades?

La Secretaria General Iberoamericana va informar mitjançant la seva pàgina web de l'adjudicació provisional i definitiva de la beca. Quan vaig rebre el correu electrònic de felicitacions, em vaig sentir molt emocionada i feliç.

Com va ser tot el procés? Et va semblar senzill?

Vaig recopilar tota la informació acadèmica i laboral per participar en el concurs a partir de la sol·licitud. La Secretaria General Iberoamericana es va mantenir en contacte mitjançant correus electrònics; també a la seva pàgina web van comunicar el resultat dels guanyadors provisionals i definitius.

L'educació és una prioritat en la meva vida, per això he buscat seguir cursos de capacitació de manera periòdica. Això em va ajudar a quedar en els primers llocs. El procés va ser senzill i en tot moment vaig tenir l'acompanyament de la SEGIB i de la UOC.

Quina assignatura cursaràs?

Estudiaré l'especialització de Gestió de Projectes E-learning. Amb la situació actual del món per la pandèmia de la COVID-19, l'educació virtual és una eina indispensable que els docents hem de dominar. El postgrau em permetrà aprendre a fer projectes que incorporin l'aprenentatge de les TIC.

Has seguit cap formació en línia abans?

Sí, vaig estudiar el màster de Neuropsicologia i Educació en una universitat espanyola i va ser una experiència molt enriquidora. La beca atorgada per la SEGIB i la UOC em motiva a continuar-me preparant per créixer personalment.

Quin et sembla que pot ser el repte més important que hauràs de superar?

El meu objectiu és esforçar-m'hi al màxim i deixar ben alt el nom del meu país, i adquirir nous coneixements com a estudiant de la UOC per posar-los en pràctica amb els meus estudiants i ajudar la meva comunitat. Com a becària, assumeixo la responsabilitat i el compromís de complir amb dedicació i constància amb la universitat.

El meu repte professional és continuar aprenent: la perseverança, la dedicació i l'actitud davant l'adversitat són les claus per aconseguir l'èxit i la felicitat. El meu repte personal és ser exemple de superació i força per a la meva filla, demostrar-li que tot i els obstacles que es presentin en el camí, sempre és possible aconseguir els objectius plantejats. Vull continuar fent costat al meu germà en els seus estudis i ser un suport per a la meva mare, que m'ha dedicat la seva vida.

Com et penses organitzar per compaginar el teu dia a dia amb els estudis a la UOC?

Faré un horari per planificar-me el temps, complir amb les responsabilitats acadèmiques, laborals i familiars. Per sort, compto amb el suport del meu marit i de la meva família per complir els meus somnis. Avui començo un nou repte i una nova etapa en la meva vida: amb la benedicció de Déu aconseguiré aquesta fita.

Per què penses que aquest tipus de beques són importants per als professionals iberoamericans?

Les beques proporcionen accés a una educació de qualitat amb professors altament capacitats en universitats internacionals. Són una gran oportunitat per als professionals iberoamericans, perquè es possibilita el progrés de les comunitats, i s'aconsegueix qualitat, desenvolupament i innovació de l'educació de generacions presents i futures.