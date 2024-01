«La UOC s'ha sabut adaptar bé a les necessitats que, com a empresa, hem tingut al llarg del temps»

Joseba Arano Echebarria és un directiu sènior amb experiència en les àrees de recursos humans i qualitat de la gestió. Amb més de vint anys d'experiència en grans companyies, com ara Ikusi i Calidad Pascual, ha liderat projectes de transformació d'alta complexitat amb els quals ha assolit èxits notables. És una persona curiosa, oberta a l'aprenentatge continu, amb capacitat d'anàlisi i a qui li agrada treballar en xarxa i orientar la seva energia, capacitat i esforç a l'assoliment de reptes exigents. I en aquest afany de comptar amb professionals en reciclatge constant ha confiat en la UOC, en concret, en UOC Corporate, que dissenya aprenentatges innovadors per a empreses. Calidad Pascual ha col·laborat amb UOC Corporate en diverses ocasions al llarg dels anys per formar els seus professionals en diferents àmbits.

Quin vincle històric teniu amb la UOC?

El vincle principal amb la UOC va sorgir per la col·laboració estreta que Pascual va mantenir amb la Universitat durant diversos anys per desplegar una iniciativa que, sens dubte, va deixar empremta en l'organització i en les seves persones: el curs superior de Direcció Estratègica i Gestió d'Empreses d'Alimentació. Aquest programa, pel qual van passar prop de 300 persones, va tenir diverses edicions entre el 2000 i el 2008. Va proporcionar als participants una visió global de l'empresa, els va aportar coneixements sobre les diferents àrees funcionals que formen part de la companyia i els va permetre compartir coneixements tècnics sobre la gestió empresarial. Però, sobretot, va significar el fet de poder disposar d'un fòrum multidisciplinari en què debatre, compartir reflexions i una visió, i generar alineament cap als objectius que, com a empresa, ens vam marcar en aquella etapa.

Com us ha ajudat la Universitat en la transformació de la vostra empresa?

La UOC ha estat sempre una institució que s'ha adaptat bé a les necessitats que, com a empresa, hem tingut al llarg del temps. De la mateixa manera que la UOC ha perseguit el lideratge en l'àmbit de la docència amb un focus clar a desenvolupar un model d'aprenentatge transformador, Pascual ha perseguit sempre el desenvolupament de les persones perquè transformin el seu entorn i aportin el millor de si mateixes. Pascual proposa actualment un model d'aprenentatge similar al de la UOC, orientat al fet que la persona sigui la protagonista principal del seu propi desenvolupament i doni el millor de si mateixa. Ara que la tecnologia és la gran aliada, l'aprenentatge col·laboratiu es fa encara més rellevant per desenvolupar les capacitats i assolir la transformació volguda, allò que genera més valor a la societat.

En quin moment vau veure la necessitat d'apropar-vos a la UOC i quin era el vostre objectiu?

Independentment d'experiències anteriors, el 2019, amb la redefinició del nostre model d'aprenentatge a Pascual, vam veure l'oportunitat de treballar de manera determinant les capacitats de lideratge amb un abast ampli. Vam veure en UOC Corporate un soci que ens podia donar suport amb un programa per sensibilitzar i conscienciar les persones sobre la importància de liderar, mitjançant les capacitats i els talents propis, els àmbits sobre els quals els nostres professionals tenen responsabilitat en el dia a dia.

La UOC ha satisfet les vostres necessitats?

La UOC, gràcies a la seva llarga experiència docent en aquests 25 anys i a l'evolució dels seus enfocaments pedagògics, ha cobert la necessitat que teníem i ha consolidat un model d'aprenentatge molt d'acord amb aquests temps, en què l'autodesenvolupament i l'aprenentatge col·laboratiu cada vegada adquireixen més rellevància.

Teniu retorn (feedback) dels professionals de Pascual que s'han format mitjançant UOC Corporate? Quin valor afegit penseu que aporten a l'empresa després de formar-se?

Regularment, en acabar cada edició del programa d'habilitats de lideratge, llancem una enquesta als participants en què els demanem l'opinió sobre el format, el contingut, l'acompanyament que els tutors fan durant el procés formatiu i la percepció que tenen com a alumnes d'aquesta experiència en un entorn cent per cent digital. Fins ara, la valoració mitjana de les 535 persones que han tingut l'oportunitat de completar l'itinerari formatiu és de 7,9 punts sobre 10. El valor principal que entenem que els aporta és la possibilitat de fer-se seu el model de lideratge que actualment tenim a Pascual. Com a participants, els permet conèixer-se millor i prendre consciència de com poden contribuir, gràcies a les seves capacitats, a generar un impacte més gran en l'àmbit en què actuen.

En època de pandèmia, penseu que la formació al llarg de la vida és més important que mai?

En els últims anys, i més recentment en aquesta crisi de salut que estem vivint, s'ha posat de manifest què és veritablement important. A moltes persones aquesta situació els ha permès prendre consciència de la dinàmica que tenien i reflexionar sobre les seves motivacions i com poden ser agents de canvi en l'entorn. La formació, i en concret els programes que miren d'aportar una visió sistèmica i que permeten a la persona potenciar el seu desenvolupament per generar impacte en l'entorn, cobren cada vegada més interès. Això sens dubte tindrà un impacte en els nostres clients i en la manera en què Pascual s'aproxima al seu model de relació amb el consumidor.

Quina relació penseu que han de tenir la UOC i l'empresa?

Pascual ha fet ja cinquanta anys i en tot aquest temps el propòsit ha estat sempre donar el millor de nosaltres mateixos mitjançant productes de qualitat que siguin una garantia per als qui els consumeixen. Tot això és possible gràcies a equips formats per persones capacitades, compromeses i alineades amb unes metes compartides, però a més perquè ens envoltem de bons companys de viatge, socis que comparteixen una visió i uns valors similars. En aquest sentit, esperem que aquesta relació que va començar fa temps segueixi donant fruits i ens permeti seguir celebrant anys.