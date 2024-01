La Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels (carrer del Bisbe Urquinaona, 19-21) acollirà, a partir del 7 de febrer, una exposició amb algunes de les restes arqueològiques trobades per investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) a la cova del Rinoceront, situada al municipi. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en la mostra de l'Ajuntament de Castelldefels amb experiències de realitat augmentada i virtual per a endinsar-se en el treball dels arqueòlegs i descobrir com eren en vida els animals trobats.

Amb el títol «Espai Prehistòria. Fauna, canvi climàtic i arqueologia al Garraf», l'exposició neix amb l'objectiu de divulgar com era el clima, el medi i la fauna en aquest territori ara fa 100.000 anys. La peça central de la mostra és l'esquelet complet d'una cria d'elefant (Elephas antiquus) d'uns 5 o 6 anys i que va ser descobert l'any 2012. Aquestes restes, de 100.000 anys, són una de les poques mostres de cries completes d'elefants antics a Europa i es podrà veure per primera vegada en aquesta exposició. L'espai també acull altres restes molt singulars trobades en el jaciment i que també s'ensenyaran al públic per primer cop, com el crani i la mandíbula d'un rinoceront subadult d'una espècie actualment extingida (Stephanorhinus hundsheimensis) i el crani d'un cérvol mediterrani (Haploidoceros mediterraneus). Els cérvols mediterranis són també una espècie ja extinta en l'actualitat, que va viure al sud d'Europa en els moments càlids. La cova del Rinoceront n'és el jaciment més important, ja que és el lloc on més individus d'aquesta espècie s'han trobat en tot el món.