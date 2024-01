La UOC llança quatre doctorats nous

La transformació digital de les empreses

Per la seva banda, el nou programa de doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses fomentarà, desenvoluparà i canalitzarà la recerca en els àmbits relacionats amb el món de l'empresa i l'economia. El ritme accelerat de canvi tecnològic provoca que les habilitats que es demanen per a dirigir adequadament una organització empresarial es transformin ràpidament. El programa de doctorat obre l'oportunitat per a desenvolupar unes habilitats més versàtils i complexes, perquè té una clara vocació de transferir coneixement que es pugui aplicar en el sistema productiu, sigui en forma de millores o innovacions o bé mitjançant una capacitat d'anàlisi més gran de les organitzacions i del seu entorn.

Les línies de recerca que s'abordaran en aquest programa són el desenvolupament regional; la direcció estratègica; la política d'empresa i de negocis; l'economia; les finances i la comptabilitat; la formació i el desenvolupament en les organitzacions; la innovació i l'emprenedoria; el màrqueting; la producció, la logística i els inventaris; els recursos humans; els sistemes d'informació i la tecnologia organitzacional, i la sostenibilitat i el medi ambient.

Les universitats que faran possible aquest nou programa de doctorat són la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Cartagena i la UOC.

Com es poden plantejar noves formes de turisme basades en models més sostenibles i responsables?

El curs vinent també serà una novetat de l'Escola de Doctorat de la UOC el programa de doctorat interuniversitari de Turisme, que desenvoluparà les línies de recerca en planificació i gestió de destinacions turístiques; turisme i societat local; anàlisi econòmica del sector turístic; gestió i innovació en organitzacions turístiques; turisme i patrimoni, i intel·ligència en l'àmbit turístic, tecnologia i anàlisi de dades. El doctorat s'ofereix entre la UOC i onze universitats més de l'Estat espanyol i s'engloba en el marc de la cooperació de Redintur, una xarxa formada per dinou universitats que ofereixen estudis de postgrau de Turisme, qualificada de peça clau en el Pla nacional de turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme. Julie Wilson, sotsdirectora de recerca i professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, en serà la directora.

Amb aquestes quatre novetats, ja són vuit els programes de doctorat en línia que ofereix la UOC:

Per a David Masip, director de l'Escola de Doctorat, «els nous programes permetran incrementar significativament la captació de talent i millorar la formació de personal altament qualificat capaç de resoldre els reptes complexos que la societat haurà d'afrontar en el futur pròxim».