L'economia verda crearà 24 milions de llocs de treball

Salut ambiental, turisme sostenible i ecodisseny

En l'àmbit de la medicina, l'estudi de l'OIT apunta que sorgiran noves professions vinculades a la salut mediambiental. Ramon Gomis, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, explica que «el canvi climàtic afecta la nostra salut perquè, per exemple, si la temperatura puja de mitjana dos graus, hi ha més mortalitat entre la gent gran. També augmenten les infeccions, i els quadres de deshidratació i malalties intestinals són més potents». Gomis considera que «la prevenció de les malalties no inclourà només el que fem individualment i la nostra comunitat, sinó que també tindrà en compte les actituds globals que afecten l'equilibri dels nostres ecosistemes».

Una altra de les activitats amb més impacte al planeta és el turisme. Aquest sector contribueix al canvi climàtic, sobretot a causa de l'impacte mediambiental dels desplaçaments, però també té un impacte important en l'entorn, tant per als espais naturals com per als habitants de la zona. Soledad Morales, directora del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC, explica que, a mesura que hem anat prenent consciència d'aquests efectes negatius de determinades formes de turisme, conceptes com sostenibilitat i responsabilitat han anat guanyant importància.

Una altra de les noves professions nascudes amb el canvi climàtic és la d'ecodissenyador. Precisament, la UOC i Elisava han posat en marxa el màster de Disseny d'Espais, Realitat Virtual i Augmentada. Per a Ricardo Guasch, doctor en Arquitectura i director d'aquest màster, una de les propostes d'aquest curs és que aquestes tècniques immersives «permetin als professionals, en temps real i en fase de projecte, millorar no solament les característiques formals, sinó també les característiques intrínseques dels espais». Es refereix a donar solucions a inquietuds de la societat actual com l'ecoeficiència, la condició saludable dels espais, els nous materials, la connectivitat d'internet de les coses (IoT) o les tecnologies d'última generació com la intel·ligència artificial o la robòtica.

Els llocs de treball relacionats amb l'energia renovable també estan a l'alça. Segons el darrer informe de l'Agència Internacional d'Energia Renovable (IRENA), el 2018 hi havia onze milions de persones treballant en el camp de l'energia renovable a tot el món. L'informe de l'OIT constata que els nous llocs de treball seran creats adoptant pràctiques sostenibles en el sector de l'energia, incloent-hi canvis en la combinació de fonts d'energia, la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la millora de l'eficiència energètica dels edificis.

L'estudi també constata que sis milions de llocs de treball poden ser creats gràcies a la transició a una «economia circular», la qual inclou activitats com reciclar, reparar, llogar i refabricar, i amb la qual se substitueix el model econòmic tradicional d'«extreure, fabricar, fer servir i rebutjar».

L'informe també convida els països a adoptar mesures urgents adreçades a formar els treballadors en les competències necessàries per a la transició a una economia més verda.