Per què Twitter és la xarxa de l'odi?

Amagar respostes no rebaixa el nivell de toxicitat

Davant aquest escenari, la companyia ha intentat implantar algunes mesures de control per a reduir la toxicitat com l'opció d'amagar respostes de les seves piulades. «Amagar les respostes» és una aproximació de la plataforma a converses més sanes. «Aquesta mesura pot minimitzar el soroll que es genera en una conversa o el fet que se secundin certs comportaments, si bé té un abast restringit perquè pot continuar accessible», afirma Martínez. Segons la mateixa plataforma , al Canadà, on inicialment es va provar aquesta funció, el 27% de les persones va dir que «reconsideraria com interactuaria amb altres en el futur» després de rebre un avís que les seves respostes havien estat ocultades pel piulador original.

Per a Lalueza, la mesura té doble cara i poc recorregut; considera que no arribarà a tenir un impacte significatiu en la reducció de la toxicitat de certs continguts. «Simplement és una opció intermèdia entre bloquejar un usuari o denunciar un contingut, en un extrem, i acceptar qualsevol comentari per més que ens desagradi, en l'altre», i a més afegeix que «l'autor de la piulada amb aquesta mesura mostra certa vulnerabilitat perquè ha d'explicitar què li desagrada, i després qualsevol podrà rastrejar aquests missatges ocultats per a extreure patrons d'actuació i treure'n conclusions».

Més salut, més educació mediàtica

Fa alguns mesos Twitter va afirmar que està valorant la prestació Dinàmiques de conversa, amb la qual l'usuari podrà decidir qui pot respondre una piulada determinada, «una mesura semblant al que ja ofereixen altres plataformes però que podria contribuir a limitar la participació en la conversa quan es decideixi així, cosa especialment útil davant de determinats temes», afirma Martínez-Martínez.

La plataforma s'ha plantejat també altres idees que poden aparèixer en el futur: una opció per a desactivar repiulades, eliminar una etiqueta o no permetre que les persones siguin esmentades sense permís. «A més dels mecanismes tècnics de control, d'un marc legal i del desenvolupament de polítiques internes, una solució per a tallar aquest comportament implica fomentar una comunicació inclusiva, respectuosa, amb continguts positius i plurals, i per això és important treballar des d'una educació mediàtica que es desenvolupi no solament en àmbits formals, sinó que també pugui arribar a tota mena d'usuaris», afirma Martínez-Martínez.