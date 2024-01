Connectad@s: la universitat a casa neix amb l'objectiu de servir de suport a docents, estudiantat i la societat en general en matèries d'educació online. Es tracta d'una iniciativa orientada a assessorar i posar a disposició recursos per al conjunt d'universitats de l'Estat per a afrontar de la manera més efectiva l'actual tancament de l'espai educatiu presencial pel coronavirus.

El portal és un projecte del Ministeri d'Universitats i la CRUE; està dissenyat per la UNED i la UOC, juntament amb la contribució de totes les universitats espanyoles. El portal web recull un extens ventall de recursos d'orientació i formació per al professorat sobre metodologia de formació en línia, útil per al disseny i el desenvolupament de cursos no presencials. Al portal s'ofereix al personal investigador i docent, i també a l'estudiantat, un ampli repertori de materials digitals i continguts en obert de diferents àrees de coneixement.

A més, tindrà entre els seus continguts una sèrie de conferències, consells, materials de divulgació i atenció personalitzada per a la cura psicològica de qui ho necessiti en aquestes circumstàncies tan excepcionals per l'estat d'alarma en què ens trobem ara mateix.

Amb aquesta mesura de solidaritat, responsabilitat social i col·laboració ciutadana, el Ministeri d’Universitats i la CRUE posen a disposició de qui hagi d’incoporar-se ràpidament al sistema de formació en línia degut a la crisi del coronavirus els recursos necessaris per a aquesta finalitat.

Tots els recursos de la plataforma #LaUniversitatACasa són gratuïts i estan enfocats tant a la comunitat universitària espanyola com a institucions d'ensenyament. Aquest portal s’anirà actualitzant.