Des de l'esclat de la crisi de la COVID-19, els experts i les expertes de la UOC han col·laborat intensament tant amb els professionals dels mitjans de comunicació com amb l'equip de Comunicació de la Universitat per tal de difondre el seu coneixement mitjançant articles d'opinió, entrevistes, vídeos, apunts, notícies i continguts per a les xarxes socials. Ara més que mai, el personal acadèmic i investigador ha de prioritzar una de les missions de la Universitat: transmetre el seu coneixement i posar-lo a disposició de la societat.

La irrupció de la pandèmia i l'impacte i les conseqüències que està tenint monopolitzen pràcticament el debat públic. Els mitjans de comunicació, decretats servei essencial, s'aferren a les opinions del coneixement rigorós, científic i sòlid dels experts, que s'han erigit com els portaveus més creïbles. Són necessaris per analitzar no solament l'emergència sanitària sinó també els efectes socioeconòmics que se'n deriven, i que afecten les persones i el conjunt de la societat, d'aquí i d'arreu.

Al marge d'oferir claus per a l'anàlisi i la interpretació dels fets, el col·lectiu docent i investigador s'ha bolcat també a oferir informació més de servei: consells, recomanacions, pautes, orientació i assessorament en diferents àmbits per fer front a l'estat d'alarma i la situació de confinament. I és que en la situació d'excepcionalitat i complexitat que vivim és fonamental que la societat n'estigui ben informada.