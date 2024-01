Investigadors estudien com el confinament afecta els problemes de dolor crònic i recurrent

El dolor com una experiència biopsicosocial

Els investigadors de la UOC indiquen que molts dolors físics, com ara els d'esquena, tenen orígens que van més enllà dels fisiològics, ja que és una realitat en què influeix com ens sentim en cada moment. A més, les interaccions amb persones del nostre entorn també poden condicionar el nostre dolor.

Per afrontar aquesta realitat, apunten els investigadors, hi ha les anomenades «intervencions psicosocials». Aquestes teràpies incorporen tècniques com la reestructuració cognitiva, és a dir, ser conscients que la nostra manera de pensar afecta com ens sentim i el dolor, i que hem de canviar els pensaments negatius per uns de més adaptatius; o la distracció, consistent a fer alguna acció per distreure l'atenció, ja que, si no estem tan pendents del dolor, no ens afecta tant.

Enquesta oberta

Per conèixer com el confinament a Espanya afecta les persones que tenen algun dolor físic habitual, els investigadors han llançat aquesta enquesta, que està oberta a la participació d'adults fins al 9 de maig. El qüestionari té una durada de 15 minuts.

Els investigadors volen obtenir informació per entendre els efectes durant el confinament de diferents desencadenants dels problemes de dolor per a les persones amb dolor. L'enquesta té l'objectiu de contrastar hipòtesis científiques que poden servir per a la millora dels tractaments biopsicosocials per a persones amb dolor crònic. «Tenir aquesta informació és important, ja que si el confinament afecta els problemes de dolor crònic, hem de dissenyar i pensar estratègies per a futures situacions similars», indica Rubén Nieto.

Juntament amb Rubén Nieto, participen en aquest estudi Beatriz Sora, investigadora també del grup de recerca eHealth Lab i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, la psicòloga clínica Rebeca Pardo, investigadora i professora de la UNIR, així com Juan Vicente Luciano Devis i Albert Feliu Soler, investigadors de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu.