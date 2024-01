Així et protegeix el mòbil del coronavirus

En el millor dels escenaris, la fi del confinament causat per la COVID-19 trigarà unes setmanes a arribar. Però el fet que es pugui començar la desescalada no vol dir que es torni a la vida «normal». Segons un estudi publicat a la revista Science, és possible que, a més de mantenir les precaucions relacionades amb la higiene, hàgim de seguir mesures de distanciament social fins l'any 2022. La bona notícia és que els smartphones ens ajudaran a complir les normes.

Antoni Pérez Navarro, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i sotsdirector d'investigació de l'eLearn Center de la UOC, assegura que els pròxims mesos augmentarà l'ús dels smartphones en l'àmbit de la telemedicina. De fet, als Estats Units i la Gran Bretanya, el 8 % de la població ja ha utilitzat serveis desenvolupats per detectar remotament el coronavirus, segons un estudi que s'ha publicat fa poc a GlobalWebIndex. No obstant això, el professor de la UOC considera que encara veurem molts altres avenços. «Per exemple, encara no hi ha telèfons capaços de recollir informació com la temperatura corporal amb una precisió acceptable, i eines d'intel·ligència artificial que et facin recomanacions i avisos a partir d'aquesta informació», assenyala Pérez Navarro.

De moment, ja ens podem protegir de diferents maneres de la COVID-19 mitjançant els smartphones. En només unes setmanes, s'han dissenyat aplicacions com Crowdless, llançada per Lanterne amb el suport de l'Agència Espacial Europea (ESA, per la sigla en anglès), amb la qual podem evitar trobar-nos amb molta gent al supermercat o a la farmàcia si la consultem abans de sortir de casa. També amb l'objectiu de facilitar que mantinguem la distància de seguretat recomanada per l'OMS, Snapchat ha llançat el filtre My Social Distance, que es basa en la realitat augmentada i ens avisa en cas que estiguem massa a prop d'una altra persona.

«Mitjançant la identificació dels peus de l'usuari amb la càmera del mòbil, calcula la distància recomanada per l'OMS per evitar contagis i hi dibuixa un diàmetre de seguretat al voltant», assenyala Luis Villarejo, investigador de la UOC i CEO d'Immersium Studio. Quan detecta que una altra persona ha incomplert la distància social recomanada i ha entrat al nostre espai de seguretat, el cercle que era de color verd esdevé taronja, explica Villarejo, que recorda que aquest filtre s'ha desenvolupat juntament amb l'OMS.