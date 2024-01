Investigadors de la UOC desenvolupen un projecte per avaluar la validesa clínica d'aplicacions de control del pes

Cerca de voluntaris per provar l'aplicació

Evalapps vol facilitar als usuaris la informació necessària per saber quines aplicacions estan contrastades i són considerades vàlides, ja que, actualment, «els professionals no poden fer recomanacions amb criteri, perquè no hi ha cap mena de reglamentació específica per a les aplicacions en aquest sentit», afirma Carrion.

Actualment el projecte està en la darrera fase de desenvolupament. Els seus responsables cerquen 300 voluntaris per posar a prova l'eina per determinar quines aplicacions són recomanables per controlar el pes. Per participar-hi, cal posar-se en contacte amb la professora Carrion escrivint a l'adreça electrònica mcarrionr@uoc.edu. La investigadora destaca que l'aplicació garanteix la protecció de les dades personals, ja que la prova «en demana molt poques, i es tracten de manera segura». Un cop el participant hi tingui accés, haurà de baixar una aplicació de gestió del pes, que li serà assignada de manera aleatòria d'entre tres aplicacions seleccionades per l'equip clínic del projecte, i l'haurà d'emprar durant quinze dies. Passades les dues setmanes, la persona voluntària posarà nota des d'Evalapps a l'aplicació testada i respondrà a qüestions sobre diferents ítems que se li plantegin, com ara la facilitat d'ús o la comprensió dels missatges de l'aplicació que ha provat.