Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19

Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI) han fet públic un manifest conjunt on volen mostrar la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Tal com diu el manifest, la transformació digital exigeix organitzar l'àmbit de la prestació de serveis en consonància amb el nou entorn provocat per la situació sanitària, per tal d'assegurar que la innovació tecnològica arribi de manera efectiva a tots els col·lectius de la comunitat universitària, sense fissures ni trencaments. En aquests moments les universitats es troben en una situació molt especial on s'està plantejant el pas a una docència virtual o híbrida de cara al proper curs acadèmic. Aquest fet no es pot separar de l'exigència de la transformació digital i dels canvis organitzatius que cal portar a terme per fer-la possible.

Per donar una resposta eficient a la situació actual, i a banda de les accions puntuals de millora dels serveis tradicionals encara molt importants, cal que des de les biblioteques es fomenti una visió global que ajudi les universitats a fer un pas endavant en la transformació digital de l'educació superior en tots els seus aspectes. Cal disposar d'una visió i una estratègia digital que doni no només resposta a les necessitats emergents derivades de la crisi sanitària sinó també als reptes de la propera dècada.

En aquest sentit, els serveis bibliotecaris de les universitats membres i participatives del CSUC s'han compromès amb aquest manifest a treballar durant els propers anys en 10 projectes concrets:

Suport a la docència digital Incrementar els continguts docents digitals Liderar la transició cap al llibre electrònic Noves aplicacions de millora dels serveis Transformació dels espais d'acord amb els nous models d'aprenentatge Ciència oberta universitària Projectes transversals Nous perfils i competències digitals Compartir projectes i recursos Agenda 2030

Per a més informació podeu consultar el Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19.