La crisi de la COVID-19 impulsarà la formació contínua dels treballadors

Les crisis, com la sanitària i econòmica de la COVID-19, generen més interès per l'adaptació al mercat laboral, tant per accedir-hi com per mantenir-s'hi. Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, preveu que, com en recessions anteriors, hi haurà una «reactivació» de la formació contínua en aquestes primeres fases del «període d'incertesa» i recomana als treballadors i treballadores que reflexionin sobre els aspectes professionals que hagin de millorar. «És convenient reflexionar, més enllà del present immediat, sobre com és possible actualitzar competències professionals d'acord amb les tendències de mercat», proposa. «Les competències transversals continuen essent primordials, però en unes circumstàncies difícils, marcades per la pandèmia i la incertesa, les competències digitals que implica el teletreball, juntament amb la versatilitat i la capacitat d'adaptació, tenen cada cop més importància», assenyala Mihaela Enache , professora dels Estudis d'Economia i Empresa, que ressalta que aquestes crisis poden portar els treballadors a «processos de canvi».

La importància del reciclatge laboral creix, i així ho exposa el Fòrum Econòmic Mundial (WEF ) , que afirma que un 54 % dels treballadors del món necessitarà «actualitzar les seves habilitats» abans de l'any 2022. «La complexitat i la volatilitat en el mercat de treball fa que resulti pràcticament impensable poder progressar professionalment si no es fa un reciclatge periòdic», explica la vicerectora de la UOC, que ressalta que és «responsabilitat» de les empreses tenir plans de formació que s'adaptin a l'evolució del negoci. La professora també considera que invertir en el reciclatge dels treballadors té beneficis en tots els àmbits, tant en motivació com per ajudar que els empleats descartin canviar de companyia. «Reforça el compromís afectiu i amb l'empresa, i constitueix una eina valuosa per retenir el talent», ratifica. Els estudis internacionals constaten que és necessària la formació contínua al llarg de les trajectòries professionals, com l'informe «Flexibility at Work» de Randstad, elaborat enguany, que afirma que el 30 % de les feines dels països de l'OCDE es modificaran en els pròxims anys.