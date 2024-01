La indústria de la moda genera actualment 92 milions de tones de residus i un 20 % de les aigües residuals mundials. En aquest context, la millora de l'eficiència i la sostenibilitat en tot el procés industrial és un dels reptes del sector. Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) liderats per Joan Melià, del grup de recerca Wireless Networks (WiNe) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), estan desenvolupant un nou sistema que permeti el processament massiu, automatitzat i de baix cost de la roba de segona mà per al reciclatge. La tecnologia es basa en la integració als teixits de sensors sense fils RFID UHF (identificació per radiofreqüència) que n'identificaran la composició i alhora monitoraran diversos indicadors corporals, com ara nivells d'hidratació o d'estrès.

La recerca és el fruit d'una col·laboració amb Rahul Bhattacharyya i Sanjay Sarma, investigador i director, respectivament, de l'Auto-ID Lab de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), un centre de referència en la recerca amb RFID i on es va encunyar el terme internet de les coses (de l'anglès, Internet of Things o IoT). El projecte s'emmarca en la convocatòria «MIT-Spain INDITEX Sustainability Seed Fund 2019», que finança col·laboracions de grups de recerca del MIT amb investigadors de fora dels Estats Units, amb la participació d'Inditex.