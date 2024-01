Detectar els articles rellevants

Per a aquest projecte, altres equips de recerca participants fan servir tècniques d'intel·ligència artificial per detectar els articles científics que són rellevants sobre la COVID-19. «Primer van fer una classificació manual d'un gran conjunt de documents i, a partir d'aquesta categorització, el sistema ha après a classificar els documents», explica Antoni Oliver. El seu sistema recupera els articles científics de la compilació de Science Direct d'Elsevier, una editorial neerlandesa de publicacions científiques, i també de fons com LitCOVID, un portal de recursos oberts de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, que dona accés a una de les col·leccions més completes de treballs de recerca de tot el món sobre la nova malaltia, amb més de 28.000 publicacions actualment.

Col·laboració internacional

Aquest projecte va sorgir en plena pandèmia. «Els primers dies del confinament hi va haver diversos contactes per veure com es podria col·laborar amb les tecnologies de la traducció», apunta Oliver. Així, l'investigador confirma que la intenció és mantenir aquesta col·laboració mentre la COVID-19 sigui una qüestió prou activa en l'àmbit de recerca.

La iniciativa no solament té caràcter local, ja que compta amb col·laboracions internacionals i entre els seus objectius s'inclou l'impuls d'un repositori d'articles científics sobre la malaltia a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), així com una plataforma similar hostatjada al Vall d'Hebron. A més de la UOC i l'Hospital, hi participen l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), el Centre de Ciències Genòmiques de la UNAM, i una investigadora de l'Institut Nacional de Malalties Respiratòries de Mèxic i una altra del suís Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Research), a més d'un doctorand de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Antoni Oliver destaca que no és una iniciativa de caràcter institucional i que «el treball més gran és el que fan els voluntaris». A més, la UOC facilita la participació en el projecte d'alumnes en pràctiques del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades i del màster universitari de Traducció i Tecnologies.

