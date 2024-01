Més de 600 estudiants de la UOC defensen el seu treball final de manera virtual, síncrona i pública arran de la COVID-19

El resultat d'un pla de desenvolupament tecnològic i del treball en equip

Per garantir el bon funcionament de les defenses, ha calgut un pla de desenvolupament tecnològic. Segons el cap de projectes de l'Àrea de Tecnologia, José Manuel Santos, els reptes tecnològics principals estaven relacionats amb el «desplegament de l'aplicació en un entorn en núvol, amb integracions complexes amb diferents sistemes, com ara Blackboard Collaborate o Google Calendar». Santos afegeix que es va fer «amb un calendari molt ajustat, sense marge de maniobra i amb coincidència temporal amb el projecte de proves virtuals».

Des del punt de vista tecnològic, s'ha treballat per poder disposar d'un repositori amb les dades necessàries per gestionar la infraestructura, una eina de videoconferència síncrona que permetés dur a terme les defenses, un sistema de gestió d'horaris i un web informatiu per publicar-hi la informació necessària.

Darrere de les defenses síncrones hi ha moltes hores de planificació, coordinació i treball en equip. Una de les persones d'aquest equip és Sergi Martínez, de Serveis de Campus. Explica que durant la realització del projecte «s'ha fet una bona feina entre tots els equips participants, mantenint totes les parts implicades contínuament mitjançant formacions i el pla de comunicació i fent participar estudis i equips de gestió en la definició de funcionalitats i proves de l'eina».

Un dels resultats d'aquest projecte és el web Les defenses dels treballs finals de la UOC, on es podien consultar les defenses programades i accedir-hi. «Un dels punts clau, que ens demanava l'AQU, era garantir que les defenses fossin públiques. Per aconseguir-ho calia disposar d'una plataforma a la qual qualsevol membre de la comunitat pogués accedir com a oient», explica Laura Castillo, de Serveis de Campus. «El web actual té format beta i al llarg del pròxim curs esperem incorporar millores en la cerca i visualització de les defenses».

Un altre punt clau del projecte ha estat la comunicació, tant amb estudiants i amb el personal docent col·laborador com amb els diferents equips que han format part del programa pilot. «Era molt important garantir que els estudiants entenguessin el procés i rebessin la informació en el moment oportú. Per això ara també és clau el monitoratge de les defenses per detectar oportunitats de millora».

Els treballs finals i el model pedagògic de la UOC

La UOC ha treballat en els darrers anys per definir un marc de referència per al disseny i la coordinació docent d'assignatures de treball final que fos coherent amb el model pedagògic de la Universitat i que, alhora, prengués com a referència les publicacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Durant dos anys, un grup de treball metodològic format per professorat propi i membres de l'Oficina del Vicerectorat, de l'eLearn Center i de la Biblioteca ha anat definint el model pedagògic dels treballs finals de la UOC.

Els sis màsters que han defensat així els treballs finals han estat el d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies; Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments; Nutrició i Salut; Treball Social Sanitari; Advocacia, i Drets Humans, Democràcia i Globalització. La iniciativa ha tingut tan bona acollida que la Universitat té la intenció que, de manera progressiva i esglaonada, totes les defenses dels màsters universitaris es facin d'aquesta manera.

Per primera vegada a la UOC, una tesi es defensa en línia

L'estudiant de l'Escola de Doctorat de la UOC Mitchell Peters va defensar amb èxit i en línia la seva tesi doctoral, The Contribution of Lifelong Learning Ecologies in Online Higher Education: Graduate Student Learning Across Contexts, i va obtenir una qualificació d'excel·lent cum laude. És la primera vegada en la història de la Universitat que es fa una defensa de tesi completament en línia. L'acte es va dur a terme seguint tots els estàndards de qualitat. A la defensa, celebrada el 3 de juliol, hi van assistir més de quaranta persones, que es van connectar des de nombrosos països, com ara les Filipines, Xile, Colòmbia, l'Estat espanyol, el Japó, el Canadà o el Regne Unit.