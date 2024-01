Lactància materna, l'opció més sostenible per al planeta

La llista de beneficis que la lactància materna té per a la salut (tant present com futura) de la mare i del nen és pràcticament interminable i, a més, cada poc temps s'hi incorpora una prova nova. Entre els avantatges per a la dona, se sap que redueix el risc de determinats tipus de càncer (de mama i d'ovari) i de desenvolupar malalties com la hipertensió. Pel que fa als beneficis per als nens i nenes, està demostrat que la llet materna aporta protecció enfront de les malalties infeccioses, disminueix la incidència i la gravetat de les diarrees, redueix el risc de patologies infantils freqüents com les infeccions respiratòries i l'otitis mitjana aguda, prevé les càries i augmenta la intel·ligència.

Les recomanacions de l'OMS respecte d'aquesta qüestió són molt clares: aconsella la lactància materna de manera exclusiva durant els primers sis mesos de vida i fins als dos anys com a mínim, de manera complementària a l'alimentació sòlida.

Però, a més, aquest tipus d'alimentació aporta una altra mena d'avantatges la repercussió dels quals encara no és prou coneguda per bona part de la població, i que cada vegada té més importància en el context sanitari, climatològic i mediambiental actual: els beneficis des del punt de vista de la sostenibilitat i el benestar de la planeta. «Es tracta d'un aliment natural i renovable, que no deixa petjada de carboni en el medi ambient; no requereix envasat, transport ni combustible per a la seva producció, preparació i consum, i tampoc no produeix deixalles». Aquestes són les raons principals per les quals la lactància materna té un protagonisme creixent en totes les iniciatives adreçades a millorar la sostenibilitat mediambiental, segons Anna Bach Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora del grup de recerca FoodLab de la mateixa universitat.