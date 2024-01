Col·laboració amb professionals i pacients

Aimentia està pensada per a l'àrea de la salut mental en el seu sentit més ampli i els seus responsables han començat amb algunes patologies concretes, com ara el trastorn d'ansietat o depressiu, pànic, fòbies i addiccions, atesa la seva prevalença en les consultes. També s'han començat a dissenyar els mòduls de trastorns de personalitat i de lesions del sistema nerviós.

La plataforma rep noves actualitzacions cada dues setmanes i els professionals poden suggerir i participar en el seu desenvolupament i validació. A més, les associacions de pacients estan ajudant a dissenyar-la, en avaluar com és l'accés dels usuaris.

«Com que és una clínica virtual, permet fer la teràpia de manera parcialment o totalment remota», indica Jorba, cosa que resulta útil sobretot per als qui no tenen temps o no poden acudir a una consulta física amb regularitat.

En funcionament durant l'estat d'alarma

Aimentia és un dels projectes finalistes de l'SpinUOC 2020, programa anual d'emprenedoria impulsat per la plataforma Hubbik de la UOC, que celebrarà la seva final el pròxim 1 d'octubre. L'eina té ja una versió operativa a tot l'Estat espanyol, a la qual es poden subscriure els professionals i accedir als seus serveis. Els qui participin en el disseny, el desenvolupament i la validació de les actualitzacions d'Aimentia rebran bonificacions i descomptes.

En paral·lel, el servei estarà disponible per a entitats sense ànim de lucre. «De la mateixa manera que vam oferir atenció gratuïta als professionals sanitaris en primera línia durant l'estat d'alarma, no negarem l'ajuda als professionals de la salut mental que necessiten la nostra eina per dur a terme atencions d'emergència, així com ONG o associacions», subratlla Jorba.

L'equip està en contacte amb farmacèutiques i asseguradores del sector per adaptar l'eina a les seves necessitats. «Busquem reforçar les relacions amb centres de recerca i hospitals. Tant clíniques com hospitals poden sol·licitar accés a la plataforma per rebre un pla específic amb la integració de seccions per als seus equips o altres necessitats», conclou l'expert.