Habitatges de vacances sense claus

Empreses de cotreball o plataformes de lloguer de pisos per a vacances són uns altres destinataris d'aquest producte domòtic. L'aparell facilita l'arribada (check-in) i la sortida (check-out) sense necessitat de lliurar claus o targetes o de recórrer a taquilles. Els llogaters podran comunicar la seva arribada tocant el timbre del portal, que al seu torn farà una trucada al propietari de l'apartament, i aquest hi permetrà l'accés, en els períodes autoritzats, sense l'ús de claus.

«D'aquesta manera el client guanya en satisfacció i l'empresa, en gestió i optimització de recursos, ja que només ha de fixar a quina hora permet que el client entri a l'apartament i es despreocupa de la resta», explica Calva, ideòloga del projecte juntament amb l'enginyer de telecomunicacions César de la Torre, que s'ocupa del desenvolupament, del programari, del maquinari i del disseny del sistema de fabricació, i Francisco González Sotres, encarregat del desenvolupament del programari del dispositiu, de l'aplicació i del servidor.

Sense por d'oblidar-se les claus de casa

Helena Calva explica que DOOD té molts avantatges per al particular. En primer lloc, l'usuari no ha de portar claus, amb la qual cosa s'estalvia la possibilitat de perdre-les o d'haver de canviar el bombí amb la despesa que això comporta; d'altra banda, és ell qui controla en tot moment qui entra a casa seva. «A més, t'estalvies els diners de fer còpies de claus, i és més fàcil oblidar-se les claus a casa que el mòbil», fa broma Calva, que també destaca la utilitat d'aquesta eina per a persones grans o amb problemes de mobilitat o necessitats especials, ja que permet donar accés als cuidadors sense que elles s'hagin de desplaçar fins a la porta en cas d'emergència o durant un temps específic.

Fins i tot, arribats a l'extrem d'oblidar el telèfon mòbil a casa, DOOD també permetria entrar-hi. Els creadors treballen en el desenvolupament d'una mena d'assistent virtual que, en cas que l'usuari no porti el mòbil a sobre o aquest es quedi sense bateria, li permeti accedir al domicili facilitant una clau per veu.

L'empresa també desenvolupa un model de pany elèctric propi. Actualment en el mercat es poden trobar opcions de tots els preus, algunes només per 35 euros. Els seus impulsors destaquen que la diferència amb altres intèrfons intel·ligents és que DOOD permet fer actualitzacions de programari de manera remota i que no cal modificar la instal·lació comunitària.