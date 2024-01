Waital, l''app' per comprar el que vegis en una pel·lícula

La intel·ligència artificial ho fa possible

Aquesta aplicació és possible gràcies a la intel·ligència artificial, que permetrà identificar, per exemple, una bossa que porti la protagonista d'una pel·lícula i obtenir-ne les dades per comprar-la a qui hi tingui interès. Per tot això caldrà també que les productores de cinema donin entrada a les marques a les seves produccions per aconseguir una font d'ingressos que els ajudarà a desenvolupar la seva activitat. Waital pot interessar les marques que exposin els seus productes en pel·lícules perquè pot actuar d'enllaç entre aquestes i els consumidors potencials. «Això requereix un treball de negociació amb les marques a fi de promoure'n l'aparició en pel·lícules», precisa García Pamplona.

Waital permetrà als usuaris obtenir l'enllaç als llocs d'internet on es puguin adquirir els productes. Per fer-ho possible, García Pamplona necessita un equip integrat per programadors, dissenyadors i algun professional que domini la qüestió dels servidors de concurrència, el màrqueting en línia i el posicionament, com també algun expert en dades. Es preveu fer un estudi de persones que es trobin sobretot en la franja d'edat que va dels 35 als 45 anys per obtenir informació sobre els hàbits de compra en línia i la subscripció a plataformes de reproducció en línia o streaming. Així mateix, continua García Pamplona, el projecte preveu fer un estudi de les pel·lícules més vistes i els productes que poden interessar les persones d'aquestes edats.

Es tracta d'un projecte que haurà de ser sensible al funcionament del mercat, però García Pamplona considera que és una idea assumible, que es pot fer realitat amb possibilitat d'èxit. N'està plenament convençut.