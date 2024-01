Impulsen un portal d'ocupació compromès amb l'ètica

Selecció justa

Aquest compromís amb l'ètica i la transparència, expliquen des de Worketik, no solament és una declaració d'intencions que es mostra com a carta de presentació en l'oferta de feina. Es tracta d'un compromís que s'ha de mantenir durant tot el procés de selecció. Mitjançant aquest portal, per exemple, les empreses es comprometen a respondre les sol·licituds en un màxim de quinze dies. «Moltes vegades es rebutja una candidatura pensant que n'hi ha centenars més darrere i s'oblida que darrere d'aquests papers hi ha una persona, amb la seva motxilla emocional i personal. Per això volem apostar per la regla bàsica de l'empatia. És a dir, en cas que una candidatura no prosperi, cal donar una resposta sincera sobre què ha fallat. Això ajudarà la persona a entendre la decisió i a millorar la seva recerca de feina», comenta la fundadora de la plataforma.

Així mateix, el portal ofereix una oportunitat als col·lectius més discriminats tradicionalment en els processos de recerca de feina, sigui per edat, per situació d'exclusió social o per discapacitat. Sobre aquesta qüestió, tant les empreses com els treballadors es poden mostrar sincers i transparents sobre la seva situació sabent que l'altra part està, com a mínim, disposada a escoltar-los. També s'ofereix l'opció d'anonimitzar algunes dades, com el nom i els cognoms, per evitar que biaixos i estereotips influeixin en l'avaluació de la candidatura. «L'ètica en el procés es basa a saber que la persona rebrà un tracte digne durant el procés de selecció, independentment de la seva situació personal o social», destaca Worketik.