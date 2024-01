Neuropsicologia i infermeria neurològica: dues especialitats essencials en l'ajut integral als pacients amb Alzheimer

Quan es parla de malalties neurodegeneratives, moltes persones tenen com a referència la malaltia d'Alzheimer, ja que es tracta del tipus de demència més freqüent entre la població. Es calcula que, el 2030, les demències afectaran més de 65 milions de persones arreu del món. Tanmateix, com la resta de malalties neurodegeneratives, les demències continuen sense tenir cura, per la qual cosa estudiar-les i tractar-les és un dels grans reptes sociosanitaris del nostre segle.

«Les malalties neurodegeneratives es produeixen a conseqüència d'una degeneració del sistema nerviós central, que causa la pèrdua progressiva de funcions. A més de les demències, com l'Alzheimer, són malalties neurodegeneratives la malaltia de Parkinson, la malaltia de Huntington, l'esclerosi múltiple o l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre altres», explica la Dra. Elena Muñoz, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC .

Aquestes malalties no afecten únicament la capacitat cognitiva, ja que també apareixen amb molta freqüència alteracions motores, emocionals i conductuals. Per aquest motiu, el tractament dels pacients requereix un enfocament interdisciplinari en què la neuropsicologia i la infermeria neurològica poden fer grans aportacions, juntament amb la neurologia.

«La neuropsicologia és la ciència que estudia la relació entre el cervell, la cognició i la conducta. Des de la neuropsicologia estudiem el funcionament dels processos cognitius, com l'atenció, la memòria o les funcions executives i de quina manera aquests processos es poden veure alterats per l'aparició d'un dany cerebral, sigui de caràcter sobrevingut, com pot ser un ictus, un tumor o un traumatisme cranioencefàlic, o bé per l'aparició d'una malaltia neurodegenerativa», afirma la Dra. Muñoz, directora del màster universitari de Neuropsicologia de la UOC, en aquest vídeo.

A partir d'aquests coneixements, els neuropsicòlegs poden dissenyar intervencions per fer més fàcil la vida dels pacients. «Les malalties neurodegeneratives generen una gran dependència. Des de la neuropsicologia s'avaluen els dèficits existents i es dissenyen i s'apliquen programes d'intervenció individualitzats perquè els pacients puguin recuperar o compensar, en la mesura que es pugui, les funcions afectades. Amb la rehabilitació neuropsicològica volem aconseguir tota la independència funcional que sigui possible i la màxima qualitat de vida de les persones afectades», explica Muñoz.