La UOC reafirma la seva aposta pel coneixement obert

Des del repositori institucional de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'O2, es pot accedir a més de 2.000 articles científics o a més 150 tesis doctorals. L'O2 també posa a l'abast de tothom més de 80 llibres, més de 1.600 recursos d'aprenentatge i més de 8.500 treballs finals generats per l’estudiantat. Aquestes xifres són una mostra de l'aposta ferma de la institució per compartir el coneixement que s'hi genera, una realitat promoguda des del 2018 amb el seu Pla d'acció Coneixement Obert, per convertir la Universitat en un node de coneixement obert i global i per contribuir a la resolució dels reptes globals de la societat.

«Volem transformar la UOC en un node obert que projecti el coneixement i que, alhora, pugui connectar amb contribucions externes i enriquir-se'n», explicava amb motiu del llançament del Pla Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. La vicerectora incidia en el fet que la institució vol esdevenir veritablement «global i social, més porosa i participativa, i contribuir a superar els reptes internacionals de sostenibilitat, com els de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides».

Un pla en nou eixos

El Pla d'acció Coneixement Obert de la UOC s'articula en sis eixos principals, per impulsar les publicacions en obert, les dades de recerca en obert, l'aprenentatge en obert, la innovació oberta, una universitat oberta a la societat i nous models d'avaluació de la recerca. A més, el Pla consta de tres eixos transversals, com són la formació, la comunicació i la sensibilització sobre aquest àmbit; el desenvolupament d'infraestructures en obert, i la participació en espais de referència sobre aquesta realitat.

Coliderat per l'Àrea de Globalització i Cooperació i l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, «el Pla implica el compromís de la Universitat amb un model que aposta pel coneixement científic com a bé públic, i l'impuls de la visibilitat de la rellevància de la recerca i de la formació de la UOC», apunta Nadja Gmelch, directora de Projectes per al Coneixement Obert i coordinadora del Pla des dels seus inicis. Així, la Universitat va signar la Declaració de San Francisco (DORA), un moviment internacional per promoure una nova valoració de la recerca basada en la qualitat científica. «Hem començat a aplicar aquest criteri en les convocatòries internes de finançament de l'activitat investigadora», afegeix Gmelch. A més, en matèria científica, la Universitat impulsa que les dades dels seus projectes científics segueixin els principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable, és a dir, ‘trobable’, ‘accessible’, ‘interoperable’ i ‘reutilitzable’), de manera que ja disposa de sis datasets en obert de les seves recerques. Així, la institució ja ha engegat un servei de suport en la gestió de dades de recerca FAIR. «L'objectiu és que abans de la pròxima dècada, totes les dades produïdes pels projectes de recerca de la UOC segueixin aquests principis», indica Gema Santos, tècnica de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, que recentment s'ha sumat a la coordinació del Pla.

D'altres iniciatives que mostren el camí recorregut són la participació en el projecte de finançament europeu CIRCLET per fomentar la cocreació de coneixement amb el professorat universitari, per analitzar problemàtiques socials; la promoció dels treballs finals de grau i de màster participatius, una alternativa amb la qual l’alumnat pot desenvolupar una recerca aplicada i proposar solucions o recomanacions a problemes concrets de la nostra societat; i l'organització de diferents cicles divulgatius amb la Sala Beckett de Barcelona («Memento mori » , «Res no és mentida » , «Terrors de la ciutat. Escenaris de conflicte i de por » i « Les condicions del cervell » ), el cine Phenomena, les biennals de pensament i de ciència de Barcelona, o festivals com l'Ars Electronica, perquè la Universitat estigui present en altres espais de la ciutadania, més enllà dels acadèmics.

L'aposta de la UOC també queda plasmada en la innovació oberta, amb la consolidació de la incubadora virtual Hubbik, de suport a l'emprenedoria, una comunitat amb més de 120 emprenedors, o del seu vehicle d'inversió, Invergy, per destinar finançament a empreses emergents (start-ups) compromeses amb els valors de la institució. Una altra iniciativa en aquest àmbit és la creació del Premi Rector Gabriel Ferraté —en honor del primer rector de la UOC—, amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per posar en valor el desenvolupament de solucions a reptes socials. La primera edició del guardó cerca solucions perquè la tecnologia ajudi les persones que se senten soles.

Per tal de sensibilitzar i formar entorn de les diferents qüestions que tenen a veure amb el coneixement obert, la UOC va organitzar dos cursos sobre responsible research and innovation for researchers (‘recerca i innovació responsables per a investigadors’), per mitjà dels quals es va formar més de 30 persones de la Universitat, així com múltiples iniciatives en les anteriors setmanes internacionals de l'accés obert. A més, la rellevància de l'aposta pel coneixement obert impregna el Pla de comunicació per a la recerca i la innovació de la Universitat.