Cinc factors clau per millorar l'aprenentatge col·laboratiu en línia

Estudiar i treballar a distància està en alça i, a més, en uns temps com els d'avui, amb l'amenaça contínua de confinament, aprendre'n, i fer-ho en equip, és una necessitat. Investigadors del grup de recerca en Educació i TIC, Edul@b, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), liderat per Montse Guitert, han fet un estudi per millorar l'aprenentatge col·laboratiu en línia i han redissenyat una assignatura en línia que en supera els reptes principals.

Les dades recollides a l'American Journal of Distance Education , una revista acadèmica centrada en els usos d'internet en l'educació a distància a Amèrica, demostren l'èxit de l'aplicació i validen el disseny amb mètodes qualitatius i quantitatius. Els investigadors en destaquen els elements clau per fomentar la col·laboració entre l'estudiantat i conclouen que els cinc factors són extrapolables a altres contextos de formació en educació superior a distància.