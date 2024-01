Fibra òptica: solució per a poblar l'Espanya buida?

El confinament i el teletreball, l'educació a distància i l'oci en forma de pantalla que se n'han derivat han fet que internet sigui encara més important en la vida de qualsevol persona. Amb tot, segons les dades públiques que recull la UGT, hi ha 13 milions d'espanyols en 27.000 poblacions que no tenen una connexió de qualitat i per a qui, per tant, la formació en línia o les reunions mitjançant videotrucades són missió impossible. Tot i que les dades globals són bons, atès que el 94 % de l'Estat té banda ampla i són 48 milions els domicilis amb fibra òptica, hi ha llocs que no disposen d'aquest servei i això es tradueix en un progrés econòmic més baix, segons el mateix Govern espanyol.

«A les zones rurals o amb cobertures de xarxa fixa o mòbil més deficients, és un repte trobar-hi una solució», expliquen José Antonio Morán i Carlos Monzo, directors del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i del màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació de la UOC. Tots dos participaran, el 3 de desembre, al seminari web Del cobre al 5G: el papel clave de la fibra óptica, que organitzen els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat, una trobada que analitzarà l'evolució de les telecomunicacions i de quina manera faciliten la transformació de la societat.

Per arribar a aquests llocs, la fibra òptica és vital, apunten els experts, ja que, si no, no es pot desenvolupar la tecnologia 5G. Tenint en compte que les telecomunicacions influeixen en la societat del futur, convé treballar perquè pugui arribar a totes les zones de l'Estat, triant la millor tecnologia per donar servei a cada cas i també dinamitzant l'anomenada «Espanya buida», afirmen. «Si volem generar riquesa a les zones rurals, hem de fomentar que les xarxes de telecomunicacions d'altes prestacions puguin anar arribant progressivament arreu», afirmen, i marquen com a «claus» d'èxit les infraestructures idònies per desenvolupar la «indústria del futur». El Govern espanyol és conscient del problema. En el document en què es fan les propostes generals per invertir els fons europeus sorgits de la pandèmia del coronavirus, assumeix que l'expansió de les telecomunicacions té efectes en la «productivitat, el creixement i la creació d'ocupació». I n'estableix les dades: un augment de l'1 % en la intensitat de digitalització comporta un augment del PIB per càpita del 0,14 %.

La millora d'aquestes tecnologies és un «facilitador» per a la població i els seus territoris, però, segons els experts, «no és cap finalitat». Per això aposten pel «disseny de nous serveis o per la millora dels que ja existeixen» mitjançant el consell de professionals. I és que, exemplifiquen, de la mateixa manera que als ajuntaments hi ha arquitectes o enginyers informàtics que guien l'urbanisme i les aplicacions de programari, «seria clau disposar d'un professional de l'enginyeria de telecomunicacions en les plantilles d'aquestes institucions». Més encara, afegeixen, tenint en compte que el futur de les poblacions «dependrà en gran manera de les infraestructures de telecomunicació existents i que, en molts casos, caldrà que les xarxes actuals evolucionin per donar servei a les noves necessitats».

En el cas de les ciutats, moltes ja s'han començat a convertir en «ciutats intel·ligents» i requereixen aquesta planificació. Primer, amb l'expansió de la fibra òptica perquè la 5G pugui ser una realitat. Segons l'Índex Smart, les 52 capitals de província se situen en un 45,6 % de progrés en desenvolupament intel·ligent, però amb l'arribada de la tecnologia 5G els experts preveuen l'acceleració de l'internet de les coses i, per tant, que les ciutats avancin en aquest indicador. I en què es pot traduir? L'augment de la velocitat de baixada i d'execució d'ordres, la disminució del consum i la possibilitat de tenir més dispositius connectats alhora comporten que aquesta nova tecnologia ajudi les ciutats a ser més «intel·ligents».

És a dir, permetrà informar els conductors de l'estat del trànsit o de l'ocupació de les platges, com ja vam veure durant aquest estiu pandèmic, i també farà possible que les administracions puguin monitorar la qualitat de l'aire, el consum de llum o aigua o la quantitat d'escombraries a fi de ser més eficients. La COVID-19, expliquen Morán i Monzo, ha endarrerit les subhastes de la 5G, cosa que ha permès a les operadores continuar amb els avenços a partir de l'any 2021 a l'Estat espanyol, essent conscients que encara queda camí per recórrer perquè es pugui desenvolupar completament mitjançant la fibra òptica.