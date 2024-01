La UOC assoleix la categoria de transparent a l'informe 'Examen de transparència' de la FCyT

Un any més, la Fundació Compromís i Transparència (FCyT) ha publicat els resultats de l'Examen de transparència, un informe de transparència voluntària basat en les dades facilitades als webs de les universitats espanyoles. Enguany, la UOC ha obtingut la categoria de transparent en el rànquing d'universitats privades, compartint franja amb la Universitat de Nebrija, la Universitat de Navarra, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU. En total, només 6 de les 24 universitats privades d'arreu de l'Estat analitzades han aconseguit l'indicador de transparents.

Aquest any, la UOC ha millorat la seva posició en el rànquing respecte de l'edició anterior i ha assolit el 100 % de compliment en els indicadors que fan referència al pla estratègic, la informació general del personal, la composició i els estatuts dels òrgans de governança, les entitats dependents, la publicació de les dades referents al personal docent i investigador (perfil, professorat estranger, grau d'endogàmia) i a l'estudiantat (canals de comunicació, beques i ajuts), la informació econòmica sobre l'estat financer i l'auditoria, els resultats acadèmics, la satisfacció dels estudiants, els rànquings i l'ocupabilitat.

El Portal de transparència de la UOC

El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectius facilitar la informació relativa a l'activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la Universitat i els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. Aquest portal, que agrupa informació, dades i indicadors de la UOC publicats en diversos llocs web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC. A més, evoluciona constantment amb la incorporació de nous espais i continguts. L'Equip de Treball de la Transparència i la Comissió de Transparència vetllen per mantenir al dia totes les informacions rellevants d'aquest portal.