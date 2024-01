La UOC estudiarà si el dejú intermitent alenteix l'envelliment en dones postmenopàusiques

El dejú, un mecanisme de neteja cel·lular

En una primera fase, s'analitzarà el grau d'envelliment dels òrgans de les participants per mitjà de marcadors visibles en mostres de sang. Per a l'estudi clínic, les pacients es dividiran en dos grups: el grup control i el grup intervenció, que serà sotmès al dejú. Totes les pacients faran, durant un any, una dieta equilibrada amb un nombre normal de calories, però baixa en carbohidrats. A més, el grup intervenció farà setze hores seguides de dejú durant dos dies a la setmana (per exemple, soparan d'hora i no tornaran a menjar fins a l'hora de dinar de l'endemà). Durant el període de dejú, no podran prendre aliments, però se'ls permetrà ingerir líquids com ara aigua, cafè o infusions.

A les pacients se'ls extrauran mostres de sang abans de començar l'estudi, sis mesos després de l'inici i, al cap d'un any, quan acabi. A banda dels marcadors observables en l'anàlisi de sang, també s'analitzaran altres paràmetres, com ara marcadors generals de salut i símptomes associats a la fragilitat.

Tal com explica Marta Massip, «amb el dejú, el que fem és activar mecanismes reguladors hormonals i l'autofàgia, que és un mecanisme de "neteja" cel·lular mitjançant el qual s'eliminen residus que intervenen en l'envelliment prematur o fins i tot en determinades malalties». Per tal d'habituar progressivament les participants a la intervenció nutricional, es farà un període d'entrenament i adaptació, de manera que el dejú s'integri de la manera més natural possible a la seva vida quotidiana.

Si la hipòtesi dels investigadors és correcta, el dejú intermitent podria implicar millores en l'envelliment dels teixits i erigir-se en una intervenció relativament simple per millorar la qualitat de vida de les dones en la postmenopausa. I no solament això. Segons Salvador Macip, «malgrat que el metabolisme d'homes i dones és molt diferent, els mecanismes biològics de base del procés d'envellir són els mateixos. Pensem que els descobriments d'aquest estudi es podrien adaptar perfectament als homes també».

L'investigador i divulgador científic Salvador Macip coliderarà, a més, un projecte finançat per La Marató de TV3, que també relaciona metabolisme i envelliment. Es tracta d'una recerca que farà juntament amb l'equip de la Dra. Felizia Hanzu, de l'Hospital Clínic de Barcelona, sobre la malaltia de Cushing, un trastorn hormonal que actualment no té tractament i que provoca símptomes i canvis en els teixits molt semblants als de l'envelliment. El projecte estudiarà si «netejant» les cèl·lules envellides dels teixits dels malalts es pot millorar la qualitat i l'esperança de vida dels malalts. Macip i l'equip del Clínic empraran els mateixos marcadors d'envelliment que en el projecte de recerca finançat pel Ministeri.

