'Wearables' i dispositius fets amb fongs: biomaterials per a un futur de ciència-ficció

Fongs per fer que els wearables intel·ligents siguin «més intel·ligents»

Ben poca gent pensaria en els fongs com un material adequat per crear un dispositiu, especialment si és intel·ligent, com ara un podòmetre o un mòbil. Els dispositius portables (wearables) requereixen circuits molt sofisticats que van connectats a sensors, a més de certa capacitat de computació. Això, grosso modo, és el que els defineix com a «intel·ligents», cosa que aconseguim mitjançant procediments i materials complexos. No obstant això, la col·laboració entre Andrew Adamatzky; Anna Nikolaidou, del Laboratori d'Informàtica no Convencional de la UWE Bristol; Antoni Gandia, director de Tecnologia de Mogu; Alessandro Chiolerio, de l'Institut Italià de Tecnologia, de Torí, i Mohammad Mahdi Dehshibi, investigador de l'Scene Understanding and Artificial Intelligence Lab (SUNAI) de la UOC, han demostrat que entre aquests materials s'hi poden trobar fongs.

Per fer-ho, l'estudi «Reactive fungal wearable», publicat recentment a Biosystems, analitza la capacitat del Pleurotus ostreatus, l'orellana, per detectar possibles senyals procedents de l'entorn, cosa que inclouria, per exemple, el cos humà. Amb l'objectiu de demostrar la reactivitat que presenta aquest fong com a biomaterial, l'estudi n'analitza i en recull el paper com a biosensor capaç de distingir estímuls químics, mecànics i elèctrics.

«Els fongs són el grup d'organismes vius més gran, més àmpliament distribuït i més antic del món», explica Mohammad Mahdi Dehshibi. «Creixen extremament ràpidament i s'adhereixen al substrat que combines amb ells». Segons assenyala l'investigador de la UOC, els fongs són capaços, fins i tot, de processar informació d'una manera semblant a com ho faria un ordinador.

«Podem reprogramar la geometria i l'estructura teòrica dels gràfics de les xarxes de miceli —el conjunt de filaments que formen la part vegetativa d'un fong— i emprar l'activitat elèctrica dels fongs per fer circuits de computació», confirma. «Els fongs no solament responen als estímuls i emeten senyals en conseqüència, sinó que també ens permeten manipular-los per dur a terme una tasca computacional, és a dir, processar informació». D'aquesta manera, ens trobem davant la possibilitat de crear autèntics components d'ordinador amb material fúngic, capaços de sentir i reaccionar davant de certs senyals externs, de manera única.