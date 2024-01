La UOC aprova un pressupost de 147,2 milions d'euros per al 2021, un 5,7 % més que l'any anterior

El màxim òrgan de representació de la UOC, el Patronat, ha aprovat un pressupost de 147,2 milions d'euros per al 2021, un 5,7 % més que l'any anterior. 114,4 provindran de les matrícules, 25,2 del Conveni programa, 3,8 de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement) i 3,7 d'altres ingressos. Així ho va aprovar en la darrera reunió, que va tenir lloc el 16 de desembre.

També es manté un finançament màxim de la Generalitat de Catalunya per any de 25,2 milions d'euros en concepte de subvenció corrent. Aquesta subvenció es rep sempre que s'obtinguin els resultats establerts en el Conveni programa i representa només el 17 % del pressupost, la xifra més baixa fins ara.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu destinar-hi un import total de 10,2 milions d'euros, 5,9 dels quals subvencionats (4,5 vinculats al Conveni programa i 1,1 pel projecte Singulars; aquests últims, finalistes per acondicionar l'edifici per al nou hub de recerca de la Universitat situat al carrer Bolívia 103 de Barcelona, dins del complex d'equipaments de Can Jaumandreu). La UOC en finançarà la resta. Entre les inversions previstes, cal destacar les xifres de 4,5 milions d'euros que es destinaran a tecnologia i 1,9 a recursos d'aprenentatge.