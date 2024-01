Quins són els títols amb més demanda a la UOC en temps de pandèmia?

Al bell mig d'una pandèmia que fa trontollar la salut planetària, són molts els qui, tot i el context d'incertesa advers, decideixen continuar formant-se a la universitat. En el cas de la UOC, són més de 77.500 les persones que cursen un títol universitari aquest curs, el del 25è. aniversari. I quines són les àrees de coneixement amb més demanda en temps de COVID-19? Són Psicologia, Educació, Dret i Informàtica, especialment, els títols relacionats amb la digitalització.

«Aquests àmbits han experimentat un augment de matrícules considerable, i en alguns casos han arribat a doblar la demanda», explica la directora de Màrqueting de la UOC, Silvia Soler. I quins són aquests títols que capten l'interès creixent de l'estudiantat? Pel que fa als màsters universitaris, encapçalen la llista amb més volum d'estudiantat el d'Advocacia, en primer lloc, amb 607 persones matriculades (+ 19,5 % respecte del curs passat); seguit del de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, amb 444 matriculats; el de Ciència de Dades (Data Science), amb 425 (+ 11,9 %), i el d'Educació i TIC (E-learning), amb 414 estudiants.

La directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, Teresa Guasch, explica que el professorat de l'àmbit de l'educació té la voluntat de «facilitar» que els docents s'adaptin al context canviant provocat per la pandèmia. De fet —afegeix—, els diferents grups de recerca han estat molt actius durant aquest any, compromesos a contribuir tant com puguin en la situació actual. S'ha posat el focus en la docència en línia, l'avaluació dels aprenentatges i l'acompanyament i el retorn (feedback) en entorns virtuals, entre altres iniciatives.

Per a la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política, Raquel Xalabarder, l'augment considerable de matrícula al màster universitari d'Advocacia es pot explicar per motius de qualitat i de context. D'una banda, per la consolidació del títol com a oferta formativa professionalitzadora, «avalada per l'èxit dels nostres titulats en la superació de les proves estatals per a l'accés a la professió d'advocacia». I, de l'altra, pel fet que els trenta crèdits de pràctiques obligatòries es fan en «despatxos virtuals», amb advocats professionals, i sense haver-se de desplaçar en el territori. En un moment d'incertesa i confinament com l'actual, «aquests aspectes fan que el nostre programa sigui especialment atractiu», explica Xalabarder.

Per la seva banda, el director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Daniel Riera, apunta que en «totes les llistes de demanda actual de professionals ocupen molts dels primers llocs les professions associades a la tecnologia». Aquests estudis mostren que l'oferta de llocs de treball és molt més gran que la quantitat de professionals disponibles en l'àmbit. «Això i el fet que ens adonem que cada cop més el disseny dels avenços tecnològics que ens envolten esdevé més important per millorar la vida de les persones, fa que hi hagi més interès a estudiar titulacions TIC», conclou Riera.

Tot i tenir un volum menor d'estudiantat matriculat, hi ha alguns màsters oficials que han experimentat un augment molt gran de la matrícula respecte del curs 2019-2020. De més percentatge de creixement a menys, són: l'MBA (+ 100 %), el màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (URV, UOC) (+ 81,8 %), el màster universitari de Salut Digital (E-health) (+ 78,6 %), el màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia (+ 57,3 %), el màster universitari de Direcció Financera (+ 56,5 %), el màster universitari de Direcció d'Empreses (+ 40,8 %), el màster universitari d'Innovació i Transformació Digital (+ 40,7 %) i el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC (+ 39,6 %).

Quant als postgraus propis, els dos títols que agrupen el nombre més gran d'estudiants són també els que més creixen respecte de fa un any. Es tracta de l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy), amb 87 estudiants (+ 234,6 %), i el màster d'International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR), amb 77 estudiants (+ 196,2 %).

I, pel que fa als graus, el grau amb més estudiants és el de Psicologia, amb 1.975 persones matriculades. Per a Guasch, «és imprescindible que els futurs psicòlegs i també els que estan en exercici coneguin el potencial de les tecnologies en l'atenció psicològica, però també els interrogants que això ens obre, i la necessitat de proporcionar entre tots evidència científica que avali i orienti aquesta pràctica». En les posicions següents en nombre de matrícules hi ha el grau de Dret, amb 1.173; el d'Enginyeria Informàtica, amb 1.107, i el d'Administració i Direcció d'Empreses, amb 1.075 (+ 19,7 %). Però el que creix més respecte de fa un curs és el grau de Relacions Internacionals, amb un augment de la matrícula del 51,2 %.

Les professions post-COVID seran digitals i sostenibles

Sectors clau de l'economia espanyola com el turisme, l'agricultura o l'immobiliari es veuen obligats a reinventar-se. Per a la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, en aquest procés hi ha dues tendències clau que cal tenir en compte: la digital i la mediambiental.

Per a Fitó, «el repte que tenim com a universitat ja no és tant el fet de formar els estudiants en un perfil professional molt específic i amb una taxa de caducitat elevada, sinó promoure l'empoderament de la persona i la capacitat d'adaptació al canvi permanent.» I en un context de pandèmia, els canvis en la societat i les professions s'imposen constantment.