La Fundació Randstad i la UOC exploren les oportunitats laborals de les supracapacitats de persones amb diversitat funcional

Supracapacitats i mercat laboral

La recerca assenyala, per exemple, que les persones amb diversitat funcional auditiva desenvolupen habilitats sensorials per sobre del que és normal i tenen una gran capacitat de concentració i d'atenció al detall. A més de llocs de treball en espais especialment sorollosos, com en el manteniment d'aeronaus o en fàbriques, també són molt valuoses com a enregistradores de dades.

També desenvolupen habilitats sensorials per sobre del que és habitual les persones amb diversitat funcional visual. Tenen bona memòria i gran capacitat d'orientació espacial i de discriminació dels sons, per la qual cosa poden dur a terme amb especial destresa llocs de treball relacionats amb l'enginyeria de la percepció hàptica o llocs com ara sommeliers, afinadors o informàtics especialitzats en accessibilitat.

El teletreball s'erigeix en una opció amb un gran potencial per a les persones amb diversitat funcional física, ja que reporta beneficis a l'empresari, com la reducció de costos, la millora de la imatge i l'augment de productivitat, i, d'altra banda, millora la qualitat de vida de les persones d'aquest col·lectiu, atès que duen a terme les seves tasques professionals des de casa seva, sense barreres d'accessibilitat. Com a supracapacitats d'aquests professionals, l'informe destaca els alts índexs de motivació i responsabilitat, l'afany de superació i la millora general en el clima laboral.

Els treballadors amb síndrome de Down són metòdics, disciplinats i constants, a més d'oferir la supracapacitat de la integració, és a dir, la seva incorporació a grups de treball potencia l'esperit d'equip i el sentit de responsabilitat respecte dels companys i reforça el sentiment de pertinença. Són altament recomanables per a ocupacions com ara auxiliars d'oficina, ordenances o auxiliars de comerç.

Les persones amb malalties mentals han de lluitar diàriament contra situacions d'estigmatització, ja que són víctimes de falsos mites i estereotips que han de refutar constantment. Com a supracapacitats, ofereixen un pensament divergent i creatiu que els permet desenvolupar-se de manera satisfactòria en diverses disciplines relacionades amb el disseny i l'art.

Finalment, les persones amb autisme, probablement el col·lectiu amb més dificultats d'integració social i laboral, tenen algunes habilitats molt valorades pels empresaris: la preferència per les rutines, les bones competències en tasques mecàniques i repetitives que requereixen un nivell alt de concentració, la memòria i la perfecció en els detalls. Per això, és normal que destaquin en feines com catalogadors de diferents processos, bibliotecaris, documentalistes o experts en programació.

En definitiva, les persones amb diversitat funcional poden oferir no solament un talent molt útil, sinó també competències i habilitats relacionades amb la superació, l'esforç i la resiliència, molt apreciades pels reclutadors en qualsevol procés de selecció. Les empreses que apostin per aquest talent no solament se'n veuran beneficiades, sinó que contribuiran, de manera determinant, a la normalització social i laboral d'aquests professionals.