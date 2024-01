Els empleats: els millors ambaixadors de l'empresa

Canvi de model

Perquè l'employee branding funcioni, hi ha d'haver satisfacció per part dels treballadors i, per això, exposen els experts, ja no solament val que es considerin ben pagats. «El salari emocional i la retribució econòmica s'equilibren», comenta Fernández Jaria, que apunta que el «benestar a la feina» ja és una «necessitat vital per a les organitzacions». Les condicions de treball i la reputació no solament interessen la plantilla, sinó que també poden ser clau en la contractació de nous empleats. «Una imatge de marca potent, actual, sensible als problemes de la gent, empàtica, és important per atraure el talent. Només amb diners ja no s'atrau els millors», remarca el professor col·laborador de la UOC. I així ho evidencien els estudis. El 89 % de les 10.000 persones enquestades per Randstad van assegurar que comproven la imatge d'una empresa en cas de plantejar-se treballar-hi, i la meitat consulten la pàgina web, mentre que el 22 % en miren el perfil de Facebook. Més d'un terç dels mil·lenistes es queden en companyies que tinguin bona imatge, mentre que els empleats més grans de 35 anys no ho tenen tant en compte. En un estudi similar al Regne Unit, el 70 % de les persones consultades no enviaria el currículum a empreses amb mala reputació, i busquen contingut en línia en el 81 % dels casos per comprovar com és una empresa. El canvi generacional és evident, segons l'expert: «Els més grans es preocupen més pel salari o la conciliació, i els joves més per l'ambient de treball o perquè la seva feina aporti a la societat».

Fernández Jaria augura un «canvi de model, lent però progressiu», en el qual els treballadors busquen, després de cobrir les seves necessitats bàsiques, «el desenvolupament personal, la felicitat en la feina». Escobar també preveu l'aspiració a experiències «hedòniques» en l'àmbit laboral, és a dir, les que «proporcionen diversió, plaer i emoció». Segons una anàlisi a més de 30.000 persones en 27 mercats diferents, les plantilles confien en un 75 % dels seus ocupadors i el 74 % es considera «part del procés» i amb «veu en les decisions clau». No és estrany, doncs, que un 78 % de les persones entrevistades pensin que un dels indicadors de confiança d'una empresa és «com tracta els seus empleats» i, per tant, el 67 % està d'acord que la bona reputació el porta a comprar un producte i, la dolenta, a deixar de fer-ho. Les marques, detalla el docent, tenen clar que treballen per a tres tipus de clients: el que compra, el client intern —és a dir, els treballadors— i el comunitari —el públic a què s'adreça l'empresa. Si l'employee branding funciona, el client que és dins podrà fer créixer els altres dos. «Ningú no pot fer feliç un client extern si a l'interior d'aquesta companyia el client intern no està alineat amb aquesta filosofia», remarca.