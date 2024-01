Una aplicació permet triar quina és la teràpia més adequada per a cada pacient amb demència

Una dècada de recerca científica

Aquesta aplicació mòbil és fruit de més d'una dècada de recerca. Es va començar a gestar quan Aymerich era a l'Agència per a la Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), on va fer una revisió sistemàtica de l'evidència científica existent sobre l'ús i l'eficàcia de les intervencions psicosocials per tractar les demències.

Després, juntament amb investigadors de la Universitat de Girona, de l'Institut Català de la Salut i de la Universitat Pompeu Fabra, van rebre finançament durant dos anys (2010 i 2011) de l'Institut de Salut Carlos III per dissenyar una eina digital. Finalment, des de la UOC i, en particular, des de l'eHealth Center, es va anar un pas més enllà i es va desenvolupar una aplicació per permetre a tots els interessats conèixer quina era la millor intervenció per a cada pacient amb demència.

Ara que l'aplicació ja està disponible, les investigadores volen, per una banda, anar actualitzant el gruix d'evidència científica de cada intervenció, a mesura que es van generant noves evidències sobre la seva efectivitat. I, per l'altra, fer-ne difusió arreu per tal que s'utilitzi i que els professionals i pacients tinguin a l'abast una eina que els ajudi a prendre la millor decisió per a cada persona. PSICODEM està disponible en anglès, català i espanyol.