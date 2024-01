La professora Sivera, nova directora de l'eLearn Center

La publicitària i experta en creativitat i en comunicació Sílvia Sivera assumeix la direcció de l’eLearn Center de la UOC, fins ara dirigit pel professor Lluís Pastor. Sivera és professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC des del 2006 i investigadora del Grup de recerca d'Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME) des del 2014.

També és doctora cum laude en Ciències de la Informació (Publicitat i Relacions Públiques) per la URL (2014), professora d'espanyol com a llengua estrangera per la UB Virtual/ih Barcelona (2005) i màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC (2009).

Ha estat guardonada amb la distinció Jaume Vives (2020) per una trajectòria professional compromesa amb la contribució al desenvolupament de les capacitats creatives de l'estudiantat, basada en la creació i la implementació d'eines, metodologies i recursos innovadors en la docència virtual de la creativitat, a més de la transferència i la difusió del coneixement. També va ser Premi Aplica (2010) pel projecte d'Innovació Kronos.

A la UOC és sotsdirectora de Programes Emergents (des del 2019) i directora del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat (des del 2018) i del de Social Media: Gestió i Estratègia (2017-2018). Actualment, codirigeix dues tesis del doctorat d'Humanitats i Comunicació.

Autora de diversos llibres sobre publicitat viral, articles i capítols de llibre sobre aprenentatge en línia i materials didàctics sobre creativitat, és vocal del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya (des del 2019) i voluntària creativa a la Cambra de Comerç (2020).