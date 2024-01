Llancen formació amb realitat virtual sobre la gestió sanitària de la donació i el trasplantament d'òrgans

La Fundació Donation and Transplantation Institute (DTI) i Immersium Studio, spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), han desenvolupat unes experiències de realitat virtual per facilitar la formació de professionals sanitaris en l'àmbit de la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits. Els continguts plantegen com es poden fer entrevistes a familiars de donants i inclouen una visita a un hospital per conèixer les pràctiques del model espanyol en donació i trasplantaments d'òrgans i teixits. De fet, l'Estat espanyol és actualment el referent mundial en aquest àmbit i, segons dades del Ministeri de Sanitat, va aportar el 20 % dels donants de la Unió Europea i el 6 % del món el 2019.

Family Approach VR és la primera activitat que s'ha desenvolupat, i fins ara hi han participat professionals sanitaris de 24 països. L'experiència permet als estudiants aprofundir en les habilitats necessàries per gestionar entrevistes amb familiars que han perdut éssers estimats que es poden convertir en donants d'òrgans. Els professionals posen en pràctica tècniques que inclouen la comunicació de males notícies i la gestió del consentiment per a la donació d'òrgans i teixits. «Amb aquesta experiència de realitat virtual, prendre decisions té conseqüències directes que poden canviar l'experiència formativa», apunta Luis Villarejo, director general d'Immersium Studio.

Cada estudiant viu una experiència personalitzada fruit de les seves decisions, i pot aconseguir el consentiment de la família per a la donació o no. Es procura que les situacions en què interactuen siguin veraces mitjançant recreacions de casos reals amb actors professionals. «L'experiència ofereix a l'usuari un feedback constant sobre les seves accions i els seus encerts i errors perquè pugui perfeccionar els seus coneixements i rectificar en cas necessari», afegeix Villarejo. A més, segons els seus creadors, gràcies a aquesta experiència virtual els professionals aprenen a donar suport a una família per a superar la pèrdua d'un ésser estimat.

En aquesta formació hi han participat sanitaris de vuit hospitals espanyols de referència. Segons Francisco Muela, infermer coordinador de trasplantaments de l'Hospital Clínic de Barcelona, és «una oportunitat per tenir un contacte més real que amb les activitats de rol (role playing) que fem entre els membres d'un mateix equip quan no hem comunicat mai notícies negatives i ens incorporem al servei de Coordinació de Trasplantaments». Muela destaca que aprendre amb realitat virtual, amb la possibilitat de triar entre diverses opcions, ajuda a «repensar la situació abans de precipitar-se, mantenir la calma i planejar més bé l'estratègia d'acostament als familiars». A més, l'infermer subratlla que, atès que l'experiència és personalitzada, «facilita el fet d'experimentar i aprendre dels teus propis errors».

Per a la Dra. Chlöe Ballesté, directora de Desenvolupament i Cooperació Internacional de la Fundació DTI, l'aprenentatge a partir de l'experiència i dels errors propis ajuda a «aprendre sense que afecti persones reals que ja estan travessant moments molt difícils». Ballesté incideix en el fet que la tecnologia no és simplement complementària a la formació tradicional, sinó que submergeix els sanitaris en una «experiència vivencial individualitzada molt difícil de reproduir amb formadors presencials, pel temps i el professorat que requeriria». A més, la formació en línia amb realitat virtual permet que es pugui fer des d'arreu del món, de manera que el curs «s'ha enfocat des d'una perspectiva universal, perquè sigui adequat per a qualsevol professional de qualsevol país, tot i que tenim la intenció de personalitzar-la en un futur per a cada lloc que ho requereixi, adaptant-nos a diversos models de donació i trasplantament», assenyala. «A més, la formació immersiva o immersive training ens ha permès organitzar una visita a un hospital virtual perquè els participants n'entenguin el funcionament i l'organització sense haver-se de desplaçar», afegeix la directora.

Family Approach VR aposta per la interacció mitjançant la veu, el canvi de rols —els usuaris passen de metges intensivistes a coordinadors de trasplantaments— i els girs radicals de l'experiència segons si l'estudiant pren decisions correctes o incorrectes. La formació disposa d'un sistema d'autoavaluació i de monitoratge per part del professorat i dels mateixos estudiants per comprendre en quin estadi d'aprenentatge es troben.