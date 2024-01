La UOC comença el setembre un nou grau d'Educació Primària amb un centenar d'estudiants

Una escola inclusiva i focalitzada en el coneixement i les competències

El pla d'estudis inclou la formació de mestres que concebin «una escola inclusiva en totes les categories humanes: des del tractament de gènere fins al respecte a les diferències racials, culturals, de capacitats, etc.», explica Badia. «Volem que tota la nostra formació faci possible un mestre sensible a l'equitat i molt competent en la igualtat d'oportunitats». El grau assumeix que, a les aules, tots els infants són diferents i tenen necessitats diverses, «de manera que el mestre s'ha de preparar per garantir la progressió de tots ells», resumeix.

Un altre senyal d'identitat del nou grau de la UOC és una visió de l'educació escolar altament focalitzada en el desenvolupament de competències, com destaca Teresa Guasch. Badia complementa aquesta idea explicant que «el mestre ha de combinar tant la promoció del coneixement com el desenvolupament d'aquestes competències en els seus alumnes. Aquest coneixement ha de ser àgil i pràctic, i ha de solucionar problemes a fi que l'alumne sigui competent i no es limiti a repetir el que ha après». El director del grau destaca els canvis que es viuran en l'educació primària els pròxims anys. El pla d'estudis inclou, per tant, una «reflexió profunda» sobre els objectius de l'educació escolar en la societat actual i la formació en el compromís ètic i integrador del professorat.

Pràctica i teoria, presencialitat i virtualitat

El grau no té dues fases diferenciades de teoria i pràctica —part fonamental per a aquesta mena d'estudis universitaris—, assenyala Badia. «Inclou cinc pràcticums que es reparteixen al llarg de tot el procés. Volem crear ponts entre les aules virtuals i les pràctiques», declara. Guasch ratifica que les pràctiques estan «integrades» des del començament del grau perquè hi hagi «interconnexió» de continguts durant el pla d'estudis.

Actualment l'educació no es pot concebre sense l'aportació essencial dels avenços tecnològics que han tingut lloc els darrers anys en aquest àmbit. «La UOC n'és l'exemple més clar», destaca Badia. Aquesta aportació no s'ha de limitar únicament a l'ús de «noves tecnologies» a l'aula. Per això, els estudiants del grau d'Educació Primària desenvoluparan una «visió àmplia i crítica» sobre internet, la societat de la informació i la comunicació actual, i l'impacte de tot això en la transformació digital necessària de l'educació, les escoles i les aules. En sintonia amb aquesta nova realitat, la titulació universitària combinarà l'ús d'«entorns virtuals d'aprenentatge» i de «materials multimèdia», i un nivell molt alt d'interacció educativa del professor amb els estudiants i dels estudiants entre si, amb pràctiques presencials i amb un contacte estret amb els professionals de les escoles.

El grau d'Educació Primària té 240 ECTS i una durada prevista de quatre anys en cas de dedicació a temps complet. La finalitat principal del grau és formar professionals de l'educació amb uns nivells molt alts de coneixements, competències i actituds per exercir la professió de mestre d'educació primària.