Els contes, necessaris per fer front a les pors infantils

No tenir por de la por

Molts pares dubten de quina mena de llibres o temàtiques es poden plantejar als infants segons l'edat, però l'experta en formació adverteix que "no és bo sobreprotegir les criatures, abstreure-les de les realitats". També rebutja que "ho sàpiguen tot i en profunditat", però sí que considera positiu que coneguin el seu entorn i les situacions amb què es troben o es poden trobar al llarg de la infància. "Dins d'aquesta butxaca plena de màgia que l'infant necessita per viure hi ha d'haver una mica de por que permeti projectar als més petits els seus temors, les seves creences instintives i les seves tendències negatives", apunta Chomski, que també proposa compartir amb els infants algun relat "cru" per treballar aquests sentiments.

Per poder triar temàtiques o llibres específics, la professora col·laboradora de la UOC assegura que editorials, llibreters i bibliotecaris són clau. "El mercat és ric, estimulant i amplíssim, i famílies i mestres podem trobar amb certa facilitat autèntiques joies", assegura. Sobre la pandèmia, per exemple, reconeix que hi ha llibres magnífics i en cita un: Pandèmies, de l'editorial Thule. "És bo compartir narratives literàries i científiques de qualitat i per a infants sobre alguna cosa que ens toca a tots", afirma.

"I tu, què hauries fet en el seu lloc?"

Tant en l'àmbit educatiu com en el familiar, la logopeda també insisteix que es permeti que l'infant exposi les seves idees amb la invitació dels adults. "És important que es plantegin preguntes per cercar paraules, estructures o elements que ens hagi interessat que aprenguin", proposa la docent, que aconsella que, si els infants no tenen cap dificultat, es permeti que puguin "contestar obertament, espontàniament i amb tot el que necessitin per expressar-se".

Així, doncs, l'hàbit de lectura per a aquesta disciplina és òptim per millorar tots els aspectes del llenguatge i per "entrenar la lectura i l'escriptura a totes les edats". Pel que fa a la forma, totes dues professores defensen l'ajuda de les imatges, sobretot a edats més primerenques, i Chomski també aposta per contes digitals i multimèdia, dels quals s'han publicat, diu, "llibres meravellosos". Així i tot, alguns estudis insisteixen que la narració d'un adult, sigui docent o familiar, promou més atenció i és, per als petits, "més interessant".