Els alumni UOC es converteixen en avatars en la seva jornada anual, enguany totalment virtual a causa de la COVID-19

Un dels esdeveniments anuals de la UOC és la Jornada Anual Alumni, un espai de trobada i networking per als nous graduats i graduades i per als que fa temps que van obtenir un títol a la Universitat Oberta de Catalunya. Una trobada celebrada un cop l'any a Barcelona i a Madrid pels volts de maig en un espai gran, apte per rebre milers de participants i, si pot ser, bonic i emblemàtic. Sense anar més lluny, la joia modernista del Palau de la Música Catalana ha acollit les darreres trobades celebrades a la Ciutat Comtal. La pandèmia, però, obliga a reinventar els actes multitudinaris i a fer-los més digitals que mai. És el cas de la Jornada Anual Alumni 2021, la que coincideix amb el 25è. aniversari de la institució, que se celebrarà el 8 de juliol.

«És innegable que amb la COVID-19 els professionals del sector dels esdeveniments han multiplicat el seu interès per saber com es poden aprofitar els avantatges de la digitalització en el disseny d'esdeveniments i s'estan formant i buscant noves eines online», explica Elisenda Estanyol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en aquest article.

A més, aquest nou entorn digital a l'hora d'organitzar actes presenta alguns avantatges nous respecte als actes presencials. Estanyol n'apunta els següents: «la facilitat d'accés, la reducció de les despeses, la capacitat d'arribar a audiències més àmplies, la perdurabilitat més gran en el temps i la reducció de les emissions de CO 2 conseqüència dels desplaçaments dels assistents».

Un espai interactiu rebrà els milers d'avatars en la Jornada Anual Alumni 2021

Amb el títol «Construir un futur millor», la UOC convida la seva comunitat de 89.300 graduats i graduades de més d'un centenar de països a la Jornada Anual Alumni. Els edificis que la Universitat té al Poblenou de Barcelona, a l'illa de Can Jaumandreu, es virtualitzaran en 3D i es convertiran en un espai interactiu que rebrà els avatars dels alumni participants. Els alumni podran visitar les sales virtuals dels seus estudis i conèixer una vintena de projectes innovadors que altres alumni han posat en marxa.

«El darrer any –explica la presidenta de UOC Alumni, Anna Armengol– la nostra societat ha viscut la crisi recent més disruptiva de les últimes generacions. La pandèmia de la COVID-19 ha colpejat les estructures socials, polítiques i econòmiques de la nostra societat i ens ha posat al capdavant d'un escenari de transformació en molts sectors econòmics i en molts àmbits de la nostra vida.» En aquest context neix la trobada que hem organitzat per a la nostra comunitat, una trobada que vol «fixar-se en les persones i les institucions que ja estan treballant per construir un nou futur».